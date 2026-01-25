Obavijesti

Show

Komentari 0
GLAZBENA DIVA

Znaš li tko sam? Optuživali su je da previše odskače, tad ju je Arsen Dedić jedini branio...

Piše Dora Pek,
Čitanje članka: 1 min
Znaš li tko sam? Optuživali su je da previše odskače, tad ju je Arsen Dedić jedini branio...
1
Foto: Privatni album

S deset godina pjevala je u Dječjem zboru RTV Zagreb, s kojim je 1961. u Francuskoj osvojila titulu najboljega dječjeg zbora svijeta

Admiral

Odrasla je u skromnoj građanskoj obitelji državnog službenika i majke kućanice. Kao dijete nije sanjala pozornice, ali ju je glazba vrlo rano pronašla. Dok su se druga djeca igrala, Josipa Lisac (75) šivala je haljinice za lutke, čitala knjige i slušala zvukove koji su je neobjašnjivo privlačili.

ZNAŠ LI TKO SAM? Znaš li tko sam? Upisala je pravni fakultet, a život ju je ipak odveo na - pozornicu...
Znaš li tko sam? Upisala je pravni fakultet, a život ju je ipak odveo na - pozornicu...

S deset godina pjevala je u Dječjem zboru RTV Zagreb, s kojim je 1961. u Francuskoj osvojila titulu najboljega dječjeg zbora svijeta. Klasična, sakralna i etno glazba urezale su joj disciplinu i stil koji će je pratiti cijeli život. Tijekom srednje škole okreće se modernijem zvuku, rocku i jazzu. Ulazi u bend O’Hara, a potom u Zlatne akorde, gdje je publika odmah primjećuje.

Foto: Privatni album

Ne zato što se uklapala nego zato što je bila drukčija. Optuživali su je da nema ukusa i da previše odskače. Jedini koji je tad stao uz nju bio je Arsen Dedić. Nedugo zatim u njezin je život ušla velika ljubav. Susret s Karlom Metikošem bio je više od romanse. Bio je to početak partnerstva koje je obilježilo cijeli njezin svijet.

- Proputovali smo pola svijeta, pogledali sve vrhunske opere, koncerte i predstave, ali nikad se nije kući vratio barem bez malog buketića šafrana ili ljubičica. Zato ne mogu prestati tugovati - rekla je ranije. 

Zagreb: Josipa Lisac snima spot za pjesmu 'A gdje si ti'
Zagreb: Josipa Lisac snima spot za pjesmu 'A gdje si ti' | Foto: Slaven Branislav Babic/PIXSELL

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Preminuo legendarni hrvatski glazbenik Dalibor Brun (76)
OPROŠTAJ OD LEGENDE

Preminuo legendarni hrvatski glazbenik Dalibor Brun (76)

Brunov glazbeni put započeo je u rodnoj Rijeci, gdje je kao mladić pjevao u rock skupini Uragani, a 1968. godine postao je pjevač legendarne Korni grupe, zamijenivši Dušana Prelevića, a 1969. otisnuo se u samostalne vode
Beckhamovi su prekinuli šutnju nakon optužbi sina Brooklyna
OBITELJSKI RAT

Beckhamovi su prekinuli šutnju nakon optužbi sina Brooklyna

Ovo su prve javne izjave slavnog para koje se neizravno odnose na sina nakon njegovog istupa. Mnogi obožavatelji protumačili su njihove komentare kao pokušaj smirivanja tenzija i pružanja maslinove grančice
Ovo je 10 najvećih hitova Dalibora Bruna. Neke od njih sigurno dobro znate
ODLAZAK PJEVAČA

Ovo je 10 najvećih hitova Dalibora Bruna. Neke od njih sigurno dobro znate

Dalibor Brun je stvorio niz bezvremenskih domaćih hitova, među kojima su “Jedna žena plava”, “Nisi ti više crno vino” i mnogi drugi

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026