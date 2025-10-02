FOTO I na pragu šezdesete ona mami uzdahe svojim fotkama...

Ranije se glumica na svojim društvenim mrežama pohvalila i fotografijom iz pustinje, pozirajući u minijaturnom bikiniju, dok su joj u komentarima pristizali komplimenti. Usto, često pokazuje i svog partnera Vana Hunta.
Halle Berry (59) oduševila je obožavatelje na društvenim mrežama.
Slavna glumica, najnovijom objavom na svojem Instagram profilu još je jednom pokazala da za mišljenje drugih ne mari.
Naime, Halle se pohvalila fotografijom na kojoj je, istaknuvši otvoreni dekolte dekolte, pozirala u lepršavoj i prozirnoj haljini s točkicama na plaži, uz more.
- Danas je početak mjeseca osvješćivanja o menopauzi i osjećam se blagoslovljeno što sam stigla do ovog zlatnog sata svog života. Prije 10 godina nikada mi niste mogli reći da ću biti prvakinja menopauze. Da ću osnovati tvrtku pod nazivom 'Re-spin' za podršku ženama koje prolaze kroz menopauzu ili da ću se osjećati kao najbolja verzija sebe tijekom menopauze! Ovo je proslava, dame, i budimo glasne i ponosne te slavimo naš zlatni sat cijeli mjesec - napisala je opisu, dok su joj se u komentarima javile brojne obožavateljice.
'Hvala ti prijateljice što si nevjerojatna zagovornica menopauze i žena! Neprestano me inspiriraš', 'Uistinu, oslobođena žena koja više ne mora nikome ništa dokazivati', 'Menopauza je definitivno izazoIzgledaš tako nevjerojatno, 'Izgledaš tako nevjerojatno, Halle, kakav sjajan dan za uživanje u srijedu', pisale su joj.
Ranije je privukla pažnju kada je objavila fotografiju snimljenu usred pustinje, na kojoj je pozirala u minijaturnom bikiniju, poslavši snažnu poruku o autentičnosti, no i tada su prštali komplimenti.
'Kao i uvijek... prekrasna!', 'Izgledaš u formi, elegantno zavodljivo i taaaako osnažujuće jer ostaješ vjerna ženi kakva jesi! @halleberry, oduvijek si mi bila uzor da se nosim sa smirenošću i radošću svaki dan!', 'Prekrasna žena, kao fino vino', 'Samo naprijed ženo', nizali su se komentari.
Inače, Halle sve češće na društvenim mrežama pokazuje i svoju vezu s pjevačem Vanom Huntom.
