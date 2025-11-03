FOTO Ilan Kabiljo nestao je na vrhuncu slave, a sad je u novom spotu konačno pokazao kćeri

Ilan Kabiljo, glazbenik koji je krajem 1990-ih obilježilo hrvatsku plesnu i dance scenu, sada se vraća na pozornicu. Nakon mnogo godina pauze, objavio je novi singl 'Čekam na tvoj znak', a u spotu glume i njegove kćeri Rachel i Lara.
Ilan Kabiljo početkom 1990-ih se profilirao kao izvođač i producent, a glazba mu je u krvi, budući da je sin renomiranog skladatelja Alfija Kabilja.
Njegovi hitovi poput "Kad nema ljubavi" i "Prekasno za nas" i danas su neizostavni glazbeni brojevi svih zabava.
Na prijelazu stoljeća Ilan se odlučio povući sa scene, a razlozi su mu bili, između ostalog, zamor, promjene na tržištu i osobne izbore.
Tijekom stanke, Ilan Kabiljo preselio je iz Hrvatske i posvetio se privatnom životu, a ima i dvije kćeri, Rachel i Laru.
Ilan Kabiljo je dio generacije koja je u Hrvatskoj 1990-ih promovirala plesnu glazbu i klupsku kulturu, zajedno s izvođačima i producentima tog razdoblja.
Sada se polako, ali sigurno vraća na scenu. Uz brojne nastupe na najluđim partijima ove sezone Ilan predstavlja i novi singl "Čekam na tvoj znak".
Pjesma zaraznog ritma zasigurno će brzo osvojiti publiku, a nostalgično podsjeća na najbolje dance partyje 90-ih. Zato ne čudi da je kulise za spot dao kultni zagrebački klub Saloon gdje su se Ilan i ekipa mogli osjećati kao doma.
"Nova pjesma je spoj mojih neostvarenih glazbenih ideja iz 90-ih , a sada sam tu istu pjesmu malo doradio i završio tekst koji je opet povezan sa plesnom glazbom i ljubavi", otkrio jw Ilan kako je nastala "Čekam na tvoj znak" i dodaje kako je Saloon bio logična lokacija za snimanje spota.
"Saloon je jedan divan prostor i diskoteka u kojoj sam često bio kao klinac. U meni budi nostalgiju i za ovaj video spot je bio perfektan odabir jer se interijer slaže uz dance pjesmu", istaknuo je.
Plesni ritam u spotu odlično su dočarale Ilanove kćeri Rachel (na slici) i Lara.
U spotu glumi i njegova kći Lara. "Rachel se i inače bavi plesom, a kako pjesma govori o djevojci koja je cijelu noć plesala, bilo je logično da moje cure glume u spotu. I moram im priznati, odlično su to odradile", ponosno je Ilan.
U spotu je uz druge glumce svoje mjesto pronašla i još jedna zvijezda 90-ih- Senna M koji je uz kratke plesne pokrete odradio i rasvjetu. Zvonimir Dusper Dus bio je zadužen za produkciju pjesme, ali i spota, čiji je i režiser.
Osim što promovira pjesmu "Čekam na tvoj znak" Ilan se ovih dana priprema i za nastup u Boćarskom domu gdje će 8. studenog nastupiti na Velikoj Frci uz Nipplepeople i Denis&Denis. Ilan kaže kako je iznenadilo da današnji klici tako dobro poznaju njegov rad.
"Moj povratak je počeo nakon Megadance Partyja 2023. godine, kada sam dobio povratne informacije direktno od publike i shvatio da dosta ljudi još voli moje pjesme iz 90-ih godina. Nadam se da će im se isto tako svidjeti i ova iz 2025. godine", poručio je legendarni Ilan Kabiljo.
