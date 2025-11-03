Obavijesti

POVRATAK NA SCENU

FOTO Ilan Kabiljo nestao je na vrhuncu slave, a sad je u novom spotu konačno pokazao kćeri

Ilan Kabiljo, glazbenik koji je krajem 1990-ih obilježilo hrvatsku plesnu i dance scenu, sada se vraća na pozornicu. Nakon mnogo godina pauze, objavio je novi singl 'Čekam na tvoj znak', a u spotu glume i njegove kćeri Rachel i Lara.
Ilan Kabiljo početkom 1990-ih se profilirao kao izvođač i producent, a glazba mu je u krvi, budući da je sin renomiranog skladatelja Alfija Kabilja. | Foto: PROMO
