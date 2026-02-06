Grupa Boss predstavlja singl „Ne pada mi napamet“

Grupa Boss objavila je svoj peti singl, još jednu pjesmu iz vlastite radionice, snimljenu u produkciji Tomija Božikovića. Nova stvar nosi naziv „Ne pada mi napamet“ i nastavlja onaj njihov već prepoznatljiv zvuk – bez puno filozofije, ali s puno emocije i energije.

Pjesma je nastajala spontano, bez kalkuliranja, a članovi benda kažu da su u snimanju iskreno uživali. Upravo to, smatraju, publika i osjeti.

- Želimo da ljudi ovu pjesmu dožive isto onako kako smo je mi doživjeli dok smo je radili. Najljepše je kad dođeš u Zagreb, Osijek ili na Rab i vidiš da ekipa zna tekstove i pjeva s nama od početka do kraja - kaže Kristijan Ordulj, frontmen benda.

Dok se „Ne pada mi napamet“ polako probija do slušatelja, Boss već razmišlja o onome što slijedi. Trenutno rade na novoj pjesmi sa Sinišom Vucom, a iz benda poručuju da se radi o nečemu drukčijem i posebnijem, ali bez velikih najava – radije će, kažu, pustiti da pjesma sama govori.

Iza njih je već niz suradnji s ljudima koji su ostavili trag na domaćoj glazbenoj sceni – Ivo Jagnjić iz Dalmatina, Dragan Brajović Braja, kao i nekoliko novih autora koji su se uključili u rad na albumu. Sve se to nekako prirodno posložilo, bez forsiranja i velikih planova.

- Događaju se lijepe stvari, i u studiju i na svirkama. Uživamo u tome što radimo i nadamo se da se to osjeti. A nama, iskreno, ne pada napamet mijenjati branšu - dodaje Davor Delić, basist benda.