Obavijesti

Show

nova stvar

Grupa Boss predstavlja singl „Ne pada mi napamet“

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Grupa Boss predstavlja singl „Ne pada mi napamet“
Foto: Grupa Boss

Pjesma je nastajala spontano, bez kalkuliranja, a članovi benda kažu da su u snimanju iskreno uživali. Upravo to, smatraju, publika i osjeti

Admiral

Grupa Boss objavila je svoj peti singl, još jednu pjesmu iz vlastite radionice, snimljenu u produkciji Tomija Božikovića. Nova stvar nosi naziv „Ne pada mi napamet“ i nastavlja onaj njihov već prepoznatljiv zvuk – bez puno filozofije, ali s puno emocije i energije.

Pjesma je nastajala spontano, bez kalkuliranja, a članovi benda kažu da su u snimanju iskreno uživali. Upravo to, smatraju, publika i osjeti. 

- Želimo da ljudi ovu pjesmu dožive isto onako kako smo je mi doživjeli dok smo je radili. Najljepše je kad dođeš u Zagreb, Osijek ili na Rab i vidiš da ekipa zna tekstove i pjeva s nama od početka do kraja - kaže Kristijan Ordulj, frontmen benda.

Dok se „Ne pada mi napamet“ polako probija do slušatelja, Boss već razmišlja o onome što slijedi. Trenutno rade na novoj pjesmi sa Sinišom Vucom, a iz benda poručuju da se radi o nečemu drukčijem i posebnijem, ali bez velikih najava – radije će, kažu, pustiti da pjesma sama govori.

Iza njih je već niz suradnji s ljudima koji su ostavili trag na domaćoj glazbenoj sceni – Ivo Jagnjić iz Dalmatina, Dragan Brajović Braja, kao i nekoliko novih autora koji su se uključili u rad na albumu. Sve se to nekako prirodno posložilo, bez forsiranja i velikih planova.

- Događaju se lijepe stvari, i u studiju i na svirkama. Uživamo u tome što radimo i nadamo se da se to osjeti. A nama, iskreno, ne pada napamet mijenjati branšu - dodaje Davor Delić, basist benda.

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
VIDEO Kakav glas! Arena uglas pjevala 'Dalmatinca' s Marinom Vrgočem (9)
Mali pjevač, veliki trenutak

VIDEO Kakav glas! Arena uglas pjevala 'Dalmatinca' s Marinom Vrgočem (9)

ZAGREB - Marino Vrgoč (9) večeras je u Areni Zagreb pokazao kako emocija ne poznaje godine. Na koncertu 'Domu mom' otpjevao je 'Dalmatinca' Mladena Grdovića, a publika mu se ubrzo pridružila i uglas zapjevala s njim. Ovaj talentirani dječak već je poznat gledateljima. Svojim je glasom osvojio žiri i publiku u showu 'The Voice Kids', a uskoro će dobiti priliku pokazati svoje umijeće pred milijunima gledatelja diljem Europe. Finale Dječjeg Eurosonga održat će se 13. prosinca u Tbilisiju, glavnom gradu Gruzije, a Marino će na toj pozornici predstavljati Hrvatsku
Polupani Lončić donosi punk rock spektakl u Boogaloo, objavljeni su prvi izvođači
25. TRAVNJA

Polupani Lončić donosi punk rock spektakl u Boogaloo, objavljeni su prvi izvođači

Polupani Lončić zamišljen je kao slavlje punk rocka koji je obilježio odrastanje više generacija – od kasnih devedesetih i ranih dvijetisućitih pa sve do današnjih dana.
Jakov Jozinović uoči regionalne turneje ima novi singl 'Ja volim'
POSLUŠAJTE KAKO ZVUČI

Jakov Jozinović uoči regionalne turneje ima novi singl 'Ja volim'

Glazbena senzacija koja je rasprodala Arenu ponovo oduševljava s novim singlom koji je nastao u jednom od ključnih i najintenzivnijih trenutaka njegove karijere

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026