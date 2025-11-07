Obavijesti

MILLIE BOBBY BROWN

FOTO Imala je tek 12 godina kad ju je Stranger Things proslavio: Evo kako se mijenjala 'Eleven'

Glumica Millie Bobby Brown proslavila se ulogom Eleven u planetarno popularnoj seriji Stranger Things. U prvoj sezoni Millie je imala tek 12 godina, a danas, kada je održana premijera pete sezone, zanosna glumica ima 21 godinu. Pogledajte kako se mijenjala kroz godine...
Poznata glumica koja je slavu stekla u seriji Stranger Thinks, Millie Bobby Brown, rođena je 19. veljače 2004. godine u Španjolskoj, ali je njezina obitelj iz Velike Britanije. | Foto: PROMO
