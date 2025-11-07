FOTO Imala je tek 12 godina kad ju je Stranger Things proslavio: Evo kako se mijenjala 'Eleven'

Glumica Millie Bobby Brown proslavila se ulogom Eleven u planetarno popularnoj seriji Stranger Things. U prvoj sezoni Millie je imala tek 12 godina, a danas, kada je održana premijera pete sezone, zanosna glumica ima 21 godinu. Pogledajte kako se mijenjala kroz godine...
Poznata glumica koja je slavu stekla u seriji Stranger Thinks, Millie Bobby Brown, rođena je 19. veljače 2004. godine u Španjolskoj, ali je njezina obitelj iz Velike Britanije.
Kad je imala oko četiri godine, preselili su se u Ujedinjeno Kraljevstvo.
Kasnije se, u dobi od osam godina, s obitelji preselila na Floridu, SAD, kako bi roditelji Millie dali priliku za glumačku karijeru.
Millie je rođena s djelomičnim gubitkom sluha na lijevom uhu, a kasnije je izgubila sluh u tom uhu.
Njen talent za glumu otkriven je tijekom vikend radionice: talent-skaut je njezinim roditeljima rekao da ima prirodni talent.
Debitirala je glumom u TV seriji Once Upon a Time in Wonderland (spin-off serije Once Upon a Time) u ulozi mlade Alice. Imala je i uloge u serijama poput Intruders, NCIS, Modern Family i Grey’s Anatomy.
Pravi veliki proboj ostvarila je u seriji Stranger Things (od 2016.), u ulozi Eleven, djevojke s telekinetičkim/psiho-kinetičkim sposobnostima.
Za tu je ulogu bila nominirana za nagradu Primetime Emmy. Millie je odrastala kroz ulogu Eleven, pa je od djevojčice od 12 godine postala mlada žena od 21 godinu.
Glumila je i u filmovima Godzilla: King of the Monsters (2019) i Godzilla vs. Kong (2021). Imala je glavnu ulogu u filmu Enola Holmes (2020) i nastavku Enola Holmes 2 (2022).
Osim što glumi, Millie je aktivna i kao producentica, pri čemu želi stvarati sadržaje koje nosi i svoj potpis. U 2019. pokrenula je svoju liniju ljepote i njege „Florence by Mills“ namijenjenu mlađoj publici (Gen Z) i fokusiranu na prirodniji pristup.
Aktivna je u humanitarnim i zagovaračkim ulogama, imenovana je najmlađom ambasadoricom dobre volje za UNICEF.
Millie je od 2021. u vezi s Jake Bongiovijem, sinom glazbenika Jon Bon Jovi. Godine 2024. su se vjenčali u privatnoj ceremoniji.
Otvoreno je govorila o izazovima koje je doživjela kao mlada slavna osoba, od online zlostavljanja do seksualizacije medijskog prostora.
Uvrštena je među "100 najutjecajnijih ljudi na svijetu" prema časopisu Time, u vrlo mladoj dobi.
