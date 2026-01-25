Gdje su danas 'Savršeni' frajeri: Šime uživa s Majom, Goran s Hanom, a Mijo je postao otac...

Uskoro s prikazivanjem počinje peta sezona popularnog showa 'Gospodin Savršeni', a u prošlim sezona djevojke su se borile za srca šarmantnih i naočitih gospodina različitih osobina, karaktera i izgleda.

Tako je prvi 'Gospodin Savršeni' u Hrvatskoj bio Goran Jurenec, bivši profesionalni košarkaš i model s iskustvom u Bundesligi i modnoj industriji. Njegov put u showu obilježila je Hana Rodić, natjecateljica koja ga je svojom pojavom i karakterom najviše očarala. Nakon showa, Goran i Hana nastavili su svoju turbulentnu vezu, s čestim prekidima i medijskim prepucavanjima, ali izgleda kako je u posljednje vrijeme par ušao u mirnu fazu zajedničkog odnosa.

Foto: Instagram

Sreću u ljubavi definitivno je pronašao 'Savršeni' Mijo Matić, koji se proslavio u drugoj sezoni showa. U finalu sezone Mijo je izabrao Slovenku Nušu Rojs, ali veza nije zaživjela. Kasnije je Mijo upoznao glazbenicu Arianu Piknjač koja je rodom iz Bosne i Hercegovine, a do 14. godine živjela je u Sydneyju u Australiji. Par se u rujnu 2023. godine vjenčao na intimnoj ceremoniji, a krajem 2024. godine objavili su da čekaju bebu te da uređuju obiteljski dom u Sisku. Sinčić Leo stigao je na svijet 2. srpnja 2025. godine.

Foto: Privatni album/

- Prerezao sam pupčanu vrpcu - otkrio je tada uzbuđeni tata.

Tonija Šćulca upoznali smo u trećoj sezoni 'Gospodina Savršenog'. Ovaj profesor fizike iz Splita pokušao je osvojiti srca kandidatkinja svojim intelektom i osobnošću, donoseći drukčiji pristup konkurenciji. Posljednju ružu u showu Toni je dao Stankici Stojanović s kojom je nastavio vezu i nakon završetka snimanja. Međutim, budući da Stankica živi u Banja Luci gdje je pokrenula i svoju liniju odjeće, a Toni je živio i radio u Splitu, unatoč trudu i uloženom vremenu veza je sedam mjeseci nakon završetka snimanja pukla.

U razgovoru prije godinu dana Toni nam je otkrio da se preselio u Ameriku.

- Dobio sam prestižnu Fulbrightovu stipendiju vlade SAD-a. Radim s ekipom sa Sveučilišta John Hopkins, s kojima sam surađivao gotovo deset godina - izjavio je tada.

U listopadu 2025. godine objavio je fotografije s novom djevojkom Lois Lee.

- Mogu potvrditi da je riječ o mojoj novoj djevojci i da smo jako sretni zajedno. Ona je privatna osoba koja to i želi ostati, a ja sam nebrojeno puta u intervjuima naglašavao da se nakon Gospodina Savršenog planiram vratiti znanosti i da ne planiram više dijeliti svoj privatni život. Zato Vas molimo za razumijevanje jer ne planiramo dijeliti nikakve detalje naše veze i naših privatnih života - rekao je Toni.

U četvrtoj sezoni showa pratili smo dvojie 'Savršenih', Šimu Eleza i Miloša Mićovića.

Šime Elez svoju je posljednju ružu u sezoni dao Vanji Stanojević, ali veza nije zaživjela. Odmah nakon emitiranja posljednje epizode, Vanja se oglasila na društvenim mrežama

- Nikada nismo bili zajedno nakon showa, niti ćemo ikada biti. On je napravio svoje izbore, ja imam svoj put. Želim mu sve najbolje, ali vas molim samo jedno – nemojte me više povezivati s njim. Priča je završena - napisala je Vanja u objavi uz koju je podijelila fotografiju sebe iz showa na kojoj drži ružu.

- Nismo zajedno. Probali smo, ali nije išlo. Vidjeli smo ne ide pa eto - kraj priče - izjavio je Splićanin Šime u travnju prošle godinu za RTL Direktu.

Foto: Instagram/Maja Šuput

Međutim, izgleda da Šime nije dugo očajavao, već se uhvatio svog novog motora i počeo uživati u životu. Tijekom prošlog ljeta prvi je put viđen u prisnom odnosu s pjevačicom Majom Šuput. Iako vezu nikad nisu službeno potvrdili, nije tajna kako njih dvoje provode mnogo vremena skupa. U posljednje vrijeme Maja i Šime zajedno odlaze i na daleka putovanja, a zajedničke prisne romantične fotografije rado dijele na društvenim mrežama.

Uz bok sa Šimom u četvrtoj sezoni 'Gospodina Savršenog' bio je i Miloš Mićović iz Beograda koji se bavio modelingom i fitnessom. Naime, u showu Miloš je za svoju posljednju damu izabrao Maidu Ribić. Miloš i Maida zaljubili su se gotovo na prvi pogled. Čim se on pojavio u vili, Maida nije skrivala koliko joj se sviđa. Uslijedili su spojevi, pa poljubac... A na kraju svega je Miloš odabrao baš nju.

Ali veza nakon završetka showa nije potrajala.

- Kad smo se rastali, sve je to nekako bilo na brzinu, imali smo neku blagu komunikaciju, bila je priča da ćemo pokušati, a onda mi je Maida neke stvari prešutjela, nestala na nekoliko dana. Htjela je da je pustim, da joj treba malo vremena da se sabere, ja sam to poštovao. Javio sam se i pitao je li dobro, no nije mi pokazala nikakvu volju za bilo kakvom komunikacijom, dalje nisam pritiskao. Htio sam da vrijeme ide pa je prošlo još 20 dana... Nakon mjesec dana mi se javila da pita što ćemo i kako, a ja sam već bio mišljenja zašto bismo sada komunicirali... Bez tog trenutka u kojem me nije niti pitala kako sam, jesam li dobro, bez ispričavanja i objašnjenja što se dogodilo - ispričao je Miloš tada.

Foto: rtl

Prije nekoliko dana Miloš je na Instagramu odgovarao na pitanja pratitelja, pa je otkrio kako je još uvijek slobodan.

"Single dok se stanje ne promjeni, da." - napisao je.

I ove godine djevojke će se boriti za srca dva 'Savršena', a to su Karlo Godec i Petar Rašić. Nova sezona 'Gospodina Savršenog' donosi više emocija i više rizika nego ikad prije, a prikazivanje na platformi Voyo počinje u ponedjeljak, 26. siječnja, a uskoro i na RTL-u!