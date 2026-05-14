FOTO Internet bruji o lijepoj Victoriji Swarovski, a nižu se i komentari na njen privatni život

Victoria Swarovski (32) vodi ovogodišnji Eurosong i svi komentiraju njezin izgled, ali i obiteljsku pozadinu. Dok jedni komentiraju njezin glamurozan izgled, drugi su se usredotočili na njezinu obiteljsku pozadinu i turbulentan privatni život, koji uključuje propali brak i vezu s nasljednikom Red Bulla, Markom Mateschitzem. U galeriji pogledajte sva njezina izdanja s pozornice Eurosonga.
Rođena u Innsbrucku kao kći bivšeg direktora u obiteljskoj tvrtki Paula Swarovskog i novinarke Alexandre, Victoria je peta generacija obitelji koja stoji iza globalnog brenda vrijednog gotovo dvije milijarde eura.
| Foto: Lisa Leutner
Rođena u Innsbrucku kao kći bivšeg direktora u obiteljskoj tvrtki Paula Swarovskog i novinarke Alexandre, Victoria je peta generacija obitelji koja stoji iza globalnog brenda vrijednog gotovo dvije milijarde eura.
|
Foto: Lisa Leutner
Rođena u Innsbrucku kao kći bivšeg direktora u obiteljskoj tvrtki Paula Swarovskog i novinarke Alexandre, Victoria je peta generacija obitelji koja stoji iza globalnog brenda vrijednog gotovo dvije milijarde eura.
| Foto: Lisa Leutner
Iako je od malih nogu bila okružena luksuzom, roditelji su je, kako tvrdi, odgajali da bude neovisna i skromna. Već s 12 godina počela je pisati pjesme i slati demo snimke producentima, a s 15 je potpisala prvi ugovor sa Sony Musicom, koristeći umjetničko ime "Victoria S." kako bi dokazala da njezin uspjeh ne ovisi o obiteljskom imenu.
| Foto: Lisa Leutner
Snimila je njemačku verziju naslovne pjesme za film "Kronike iz Narnije: Plovidba broda Zorogaza" 2010. godine, a njezin debitantski singl "One in a Million" ušao je među top 50 na njemačkim i austrijskim ljestvicama. Ipak, pravu slavu u njemačkom govornom području stekla je na televiziji. Godine 2016. pobijedila je u devetoj sezoni popularnog RTL-ovog showa "Let's Dance", njemačkoj inačici "Plesa sa zvijezdama".
| Foto: Lisa Leutner
Njezin privatni život oduvijek je privlačio medijsku pažnju, a vrhunac je dosegnuo 2017. godine spektakularnim trodnevnim vjenčanjem u Italiji. Nakon sedam godina veze, udala se za 17 godina starijeg njemačkog poduzetnika u nekretnine Wernera Mürza.
| Foto: Lisa Leutner
Nosila je vjenčanicu dizajnera Michaela Cinca tešku 46 kilograma, ukrašenu s 500.000 Swarovski kristala, čija je vrijednost procijenjena na više od milijun dolara. Ceremoniji u Trstu prisustvovalo je 250 gostiju iz svijeta biznisa i showbiza. Ipak, bračna idila nije potrajala. Par se razveo početkom 2023. godine nakon šest godina braka.
| Foto: Lisa Leutner
Kao razlog naveli su različite životne prioritete - njezinu usredotočenost na karijeru i njegovu želju da osnuje obitelj. Razvod je bio sporazuman i brz, a Victoria se iselila iz njihove zajedničke vile u Münchenu. Ubrzo nakon razlaza, potvrdila je vezu s Markom Mateschitzem, sinom pokojnog suosnivača Red Bulla Dietricha Mateschitza.
| Foto: Lisa Leutner
Njihova veza privlači veliku pažnju javnosti, a par se često zajedno pojavljuje na javnim događanjima, dijeleći strast prema adrenalinskim sportovima, pa su tako viđeni i na reliju Dakar. Njezin izbor za voditeljicu Eurosonga izazvao je podijeljene reakcije, no ona ističe kako je svjesna da joj prezime otvara vrata, ali da se na kraju sve svodi na vlastiti trud kojim je izgradila neovisnu karijeru.
| Foto: Lisa Leutner
Foto YouTube
Foto YouTube
Foto LISA LEUTNER/REUTERS
Foto LISA LEUTNER/REUTERS
Foto LISA LEUTNER/REUTERS
Foto LISA LEUTNER/REUTERS
Foto LISA LEUTNER/REUTERS
Foto LISA LEUTNER/REUTERS
*uz korištenje AI-ja
| Foto: YouTube
Foto Instagram/Victoria Swarovski
Foto Instagram/Victoria Swarovski
Foto Instagram/Victoria Swarovski
Foto Instagram/Victoria Swarovski
Foto Instagram/Victoria Swarovski
Foto Instagram/Victoria Swarovski