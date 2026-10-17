FOTO Isti grad, drugi dečko! Maja Šuput u Parizu bila sa Šimom, a sad je povela Emila

Pariz je grad ljubavi, a Maja Šuput (47) očito to dobro zna! U veljači je tamošnjim ulicama šetala sa Šimom Elezom (27), s kojim je tad uživala u ljubavnoj idili. No samo tri mjeseca poslije njihovoj je vezi došao kraj. Maja je u međuvremenu okrenula novu ljubavnu stranicu, ali omiljenog odredišta nije se odrekla! U subotu ujutro ponovno je spakirala kofere i na istu destinaciju povela novog partnera, Emila Tedeschija mlađeg (31)
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Da im ni let neće proći bez uzbuđenja, Maja je otkrila čim su sjeli u avion.
| Foto: Instagram
Da im ni let neće proći bez uzbuđenja, Maja je otkrila čim su sjeli u avion. |
Foto: Instagram
Da im ni let neće proći bez uzbuđenja, Maja je otkrila čim su sjeli u avion.
| Foto: Instagram
- Već je 3 puta zvao stjuardesu, a još nismo ni poletili - poručila je pjevačica.
| Foto: Instagram
A kako je izgledala njezina posljednja pariška ljubavna avantura? Prilično vatreno, i to već na nekoliko tisuća metara visine!
| Foto: Instagram
Maja i Šime u petak, 20. veljače, ukrcali su se na let za Pariz, a njihovo ponašanje nije promaknulo ostalim putnicima.
| Foto: Instagram
Romantika se nastavila i nakon slijetanja. Par je uživao u zajedničkim trenucima, razgledavao znamenitosti i dijelio fotografije s putovanja. No ono što je u veljači izgledalo kao prava ljubavna bajka, već je u svibnju postalo prošlost.
| Foto: Instagram
Da više nisu zajedno, Maja je otkrila 25. svibnja, kad su je novinari Showbuzza upitali je li Šime gledao nastup Davida Balinta, koji ju je oponašao u showu "Tvoje lice zvuči poznato".
| Foto: Instagram
- Moram priznati da ne znam je li popratio nastup jer već neko vrijeme svatko živi svoju realnost. Znate kako je, svaka priča ima svoj početak i kraj, a mi smo se već neko vrijeme približili ovom drugom dijelu - odgovorila je tad pjevačica.
| Foto: Instagram
Šime o razlozima prekida nije želio govoriti. Kratko je poručio da su privatne trenutke zadržavali za sebe te da će tako ostati i s njihovim rastankom.
| Foto: Instagram
Zanimljivo je da, barem sudeći prema objavama koje je dijelila na društvenim mrežama, u francusku prijestolnicu nije vodila Nenada Tatarinova, s kojim je provela šest godina u braku.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram/Šime Elez
Foto Instagram/Šime Elez
Foto Instagram/Šime Elez
Maja je nakon Šime i Nenada okrenula novu ljubavnu stranicu. U njezin život ušao je Emil Tedeschi mlađi, sin poznatog poduzetnika, a prve zajedničke fotografije koje su privukle pozornost javnosti nastale su upravo na zagrebačkom aerodromu.
| Foto: Čitatelj 24sata
U rujnu su zajedno otputovali u London, gdje je Maja proslavila 47. rođendan. Čitatelj 24sata tad ih je snimio kako se grle, drže za ruke i izmjenjuju poljupce prije leta. Maja je potom iz britanske prijestolnice pokazivala luksuzni hotel, večere i šetnje gradom.
| Foto: Instagramž
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagramž
O njihovoj vezi tad se samo nagađalo, no Maja je nedavno na rođendanskom slavlju u Beogradu sve razjasnila.
| Foto: Instagram/Maja Šuput
Pred kamerama je strastveno poljubila 17 godina mlađeg Emila.
| Foto: Instagram
- Ko je vidija slavit rođendan dvije godine zaredom s istim dečkom, radujemo se sljedećem rođendanu. Sretno - našalila se pratiteljica ispod objave.
| Foto: Instagram/Maja Šuput
Foto Instagram/Maja Šuput
Foto Instagram