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OMILJENA DESTINACIJA

FOTO Isti grad, drugi dečko! Maja Šuput u Parizu bila sa Šimom, a sad je povela Emila

Pariz je grad ljubavi, a Maja Šuput (47) očito to dobro zna! U veljači je tamošnjim ulicama šetala sa Šimom Elezom (27), s kojim je tad uživala u ljubavnoj idili. No samo tri mjeseca poslije njihovoj je vezi došao kraj. Maja je u međuvremenu okrenula novu ljubavnu stranicu, ali omiljenog odredišta nije se odrekla! U subotu ujutro ponovno je spakirala kofere i na istu destinaciju povela novog partnera, Emila Tedeschija mlađeg (31)
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FOTO Isti grad, drugi dečko! Maja Šuput u Parizu bila sa Šimom, a sad je povela Emila
Da im ni let neće proći bez uzbuđenja, Maja je otkrila čim su sjeli u avion. | Foto: Instagram
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Da im ni let neće proći bez uzbuđenja, Maja je otkrila čim su sjeli u avion. | Foto: Instagram
Komentari 2

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