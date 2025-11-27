FOTO Iza kulisa serije 'Stranger Things': Otkrivamo detalje iz privatnog života glumaca

Izašla je dugoočekivana peta finalna sezona planetarno popularne serije 'Stranger Things', a najveći obožavatelji već su krenuli gledati. No što se događa u životima glumaca kada se ugase kamere manje je poznato...
Od prve epizode koja je emitirana 2016. godine, glumačka postava serije "Stranger Things" odrasla je pred očima milijuna gledatelja diljem svijeta. Dok su se njihovi likovi borili s Demogorgonima i Vecnom u fiktivnom Hawkinsu, glumci su u stvarnom životu prolazili kroz vlastite prekretnice – od vjenčanja i roditeljstva do fakultetskih diploma i poduzetničkih pothvata.
| Foto: Netflix
Foto: Netflix
| Foto: Netflix
Najveća zvijezda serije, Millie Bobby Brown (Eleven), prošla je nevjerojatan put transformacije. Iako je u seriji često viđamo u mračnim i napetim situacijama, njezin privatni život postao je prava bajka.
| Foto: Screenshot/Netflix
U svibnju 2024. godine udala se za Jakea Bongiovija, sina rock legende Jona Bon Jovija, na intimnoj ceremoniji, a par je kasnije podijelio fotografije s raskošnog slavlja u Italiji.
| Foto: Mario Anzuoni
No, najveće iznenađenje uslijedilo je u kolovozu 2025. godine kada je par objavio da su posvojili djevojčicu, čime su Millie i Jake postali roditelji u ranim dvadesetima. Zanimljivo je da je njezin kolega i najbolji prijatelj, Noah Schnapp, postao kum djetetu.
| Foto: Mario Anzuoni
Osim glume i majčinstva, Millie vodi vrlo prizeman život. Sa suprugom živi na farmi u ruralnoj Georgiji gdje brinu o brojnim životinjama.
| Foto: Mario Anzuoni
Također, mnogi ne znaju da je Millie rođena s djelomičnim gubitkom sluha na jedno uho, koji je s vremenom potpuno izgubila, no to je nije spriječilo u ostvarivanju snova.
| Foto: Daniel Cole
Uz sve obaveze, od kolovoza 2022. online studira zdravstvo i ljudske usluge, dokazujući da obrazovanje ne mora patiti zbog karijere.
| Foto: Mike Blake
Noah Schnapp, koji tumači Willa Byersa, u stvarnom životu dijeli neke sličnosti sa svojim likom, ali je njegov put bio znatno drugačiji.
| Foto: Screenshot/Netflix
U siječnju 2023. godine javno se izjasnio kao gay putem TikToka, uz dirljivu poruku da je njegova obitelj reagirala s jednostavnim "znali smo".
| Foto: Lisa OConnor/AFF-USA.com
Izvan seta, Noah je vrlo ambiciozan mladić. Pohađa prestižnu Wharton školu pri Sveučilištu Pennsylvania, gdje studira poduzetništvo i inovacije.
| Foto: Screenshot/Netflix
Njegov poduzetnički duh već je došao do izražaja pokretanjem brenda održivih grickalica "To Be Honest (TBH)". Zanimljiv je i podatak da Noah ima dvojno državljanstvo – američko i kanadsko, te da je židovskog podrijetla, a svoju bar micvu proslavio je u Izraelu.
| Foto: Screenshot/Netflix
Jedna od najljepših priča iz serije je ona između Natalije Dyer (Nancy) i Charlieja Heatona (Jonathan). Par je svoju romansu sa seta prenio u stvarni život i zajedno su već gotovo desetljeće.
| Foto: Screenshot/Netflix
Iako su vrlo privatni, njihova veza jedna je od najstabilnijih u Hollywoodu, a Charlie, koji je postao otac s 20 godina iz prethodne veze, često ističe koliko mu znači podrška koju imaju jedno u drugom.
| Foto: Screenshot/Netflix
Gaten Matarazzo (Dustin) također uživa u dugogodišnjoj ljubavi. U vezi je s glumicom Elizabeth Yu od 2018. godine, a par živi zajedno u New Jerseyju s tri mačke.
| Foto: Screenshot/Netflix
Gaten otvoreno govori o svom stanju, kleidokranijalnoj displaziji, koja utječe na razvoj kostiju i zuba. To stanje dijeli sa svojim likom Dustinom, čime je značajno doprinio podizanju svijesti o ovoj rijetkoj dijagnozi.
| Foto: Annette Riedl/DPA
S druge strane kamere, Winona Ryder (Joyce) je u sretnoj vezi s dizajnerom Scottom Mackinlayem Hahnom još od 2011. godine, puno prije nego što se vratila na male ekrane.
| Foto: Screenshot/Netflix
Dok neki uživaju u bračnoj idili, drugi su prošli kroz turbulentnija razdoblja. David Harbour (Hopper) vjenčao se s pjevačicom Lily Allen u Las Vegasu 2020. godine, no par se rastao početkom 2025. godine.
| Foto: Screenshot/Netflix
Nedavni natpisi povezuju ga s kostimografkinjom Natalie Tippett, no glumac svoj trenutni status drži podalje od javnosti.
| Foto: DANIEL COLE/REUTERS
Sadie Sink (Max) poznata je po tome da svoj privatni život drži u strogoj tajnosti. Iako su je povezivali s raznim imenima, 23-godišnja glumica preferira da njezin rad govori sam za sebe.
| Foto: Rocco Spaziani
Sadie je lagala na audiciji za "Stranger Things" rekavši da zna voziti role – vještinu koju je morala brzo savladati za ulogu Max.
| Foto: Tijana Martin/PRESS ASSOCIATION
Joe Keery (Steve) također je slobodan nakon prekida dugogodišnje veze s Maikom Monroe 2023. godine. Keery se, osim glumi, posvetio i glazbi, a razdoblje nakon prekida opisao je kao izolirajuće, fokusirajući se na snimanje projekata u inozemstvu.
| Foto: Isabel Infantes