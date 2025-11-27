Obavijesti

Galerija

Komentari 0
JESTE LI ZNALI?

FOTO Iza kulisa serije 'Stranger Things': Otkrivamo detalje iz privatnog života glumaca

Izašla je dugoočekivana peta finalna sezona planetarno popularne serije 'Stranger Things', a najveći obožavatelji već su krenuli gledati. No što se događa u životima glumaca kada se ugase kamere manje je poznato...
FOTO Iza kulisa serije 'Stranger Things': Otkrivamo detalje iz privatnog života glumaca
Od prve epizode koja je emitirana 2016. godine, glumačka postava serije "Stranger Things" odrasla je pred očima milijuna gledatelja diljem svijeta. Dok su se njihovi likovi borili s Demogorgonima i Vecnom u fiktivnom Hawkinsu, glumci su u stvarnom životu prolazili kroz vlastite prekretnice – od vjenčanja i roditeljstva do fakultetskih diploma i poduzetničkih pothvata. | Foto: Netflix
1/22
Od prve epizode koja je emitirana 2016. godine, glumačka postava serije "Stranger Things" odrasla je pred očima milijuna gledatelja diljem svijeta. Dok su se njihovi likovi borili s Demogorgonima i Vecnom u fiktivnom Hawkinsu, glumci su u stvarnom životu prolazili kroz vlastite prekretnice – od vjenčanja i roditeljstva do fakultetskih diploma i poduzetničkih pothvata. | Foto: Netflix
Komentari 0

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025