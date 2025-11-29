Obavijesti

FOTO Iza naših poznatih dama još je jedna golišava godina: Prisjetimo se najvrelijih izdanja

I u ovoj su nas godini naše poznate dame uveseljavale svojih golišavim fotografijama, što tijekom ljeta na plažama, što u zimskim izdanjima. Prisjetimo se najboljih objava Nives Celzijus, Žanamari Lalić, mame Renate, Severine, Maje Šuput, Ivane Knoll...
Žanamari Lalić maksimalno je iskoristila ljeto za uživanje, ali i za pokazivanje nikad savršenije figure. | Foto: Instagram
