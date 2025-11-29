FOTO Iza naših poznatih dama još je jedna golišava godina: Prisjetimo se najvrelijih izdanja

I u ovoj su nas godini naše poznate dame uveseljavale svojih golišavim fotografijama, što tijekom ljeta na plažama, što u zimskim izdanjima. Prisjetimo se najboljih objava Nives Celzijus, Žanamari Lalić, mame Renate, Severine, Maje Šuput, Ivane Knoll...
Žanamari Lalić maksimalno je iskoristila ljeto za uživanje, ali i za pokazivanje nikad savršenije figure.
| Foto: Instagram
Foto: Instagram
| Foto: Instagram
Guštala je na plaži, sunčala se i kupala, a gdje dok je došla, nije prošla neprimijećeno.
| Foto: Domy Media
izležavala se naša pjevačica na dasci, dok se lagano ljuljuškala na namreškanom moru.
| Foto: Instagram
No da bi zadržala vitku liniju, Žanamari je redovito odlazila u teretanu.
| Foto: Instagram
Renata Lovrinčević Buljan poznata je po svojoj isklesanoj figuri.
| Foto: Instagram
Godine 2000. osvojila je titulu Miss Universe Hrvatske. Nakon toga bavila se manekenstvom, a zatim se usmjerila na fitness i zdrav život.
| Foto: Instagram
Mama Renata danas radi kao fitness instruktorica i trenerica.
| Foto: Instagram/
Nives Celzijus redovito na društvenim mrežama svoje pratitelje oduševljava golišavim fotografijama.
| Foto: Instagram
Zavodljive kombinacije uvijek joj savršeno pristaju, iako u neke jedva ugura svoje bujne grudi.
| Foto: Instagram
Pjevačića Maja Šuput ovo nakon razvoda uživala je provodeći dane na moru.
| Foto: Instagram
Uvijek je spremno pozirala za fotografije.
| Foto: Instagram
Ali ova je godina za Maju bila vrlo radna, pa joj gaža nije nedostajalo.
| Foto: Instagram/Screenshoot
Severina se također zna opustiti nakon brojnih neprospavanih noći i velikih koncerata.
| Foto: Instagram
A najbolje se odmara uz bazen i sunce.
| Foto: Instagram
Ivana Knoll svoje je atribute pokazala u novom spotu za svoju prvu pjesmu.
| Foto: Youtube/Screenshoot
Ništa nije skrivala niti je ostavila mjesta mašti.
| Foto: Instagram
