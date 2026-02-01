Obavijesti

'MIKSALA' U PUSTINJI

Ivana Knoll u nikad dubljem dekolteu pušta glazbu devama

Ivana Knoll u nikad dubljem dekolteu pušta glazbu devama
Na svojem Facebook profilu je Ivana Knoll podsjetila svoje pratitelje na set koji je izašao prije nekoliko mjeseci, a koji je snimala u pustinji, dok su iza nje bile deve...

Ivana Knoll, koja se proslavila kao 'vatrena' navijačica na nogometnim tribinama, a u posljednje vrijeme bavi se glazbom i živi u SAD-u, objavila je na svojem Facebooku video koji je privukao puno pažnje. Radi se o isječku iz njezinog seta koji je snimala u pustinji, a objavljen je prije par mjeseci na YouTubeu

U atraktivnom videu snimljenom krajem prošle godine, Ivana Knoll prikazana je u potpuno novom svjetlu, daleko od nogometnih tribina. Samouvjereno stojeći za DJ pultom usred egzotičnog pustinjskog krajolika, Ivana miksa glazbu dok se iza nje nalaze deve. Mnoge je privukao i njezini egzotični 'look' - svijetloplavi, pripijeni kombinezon s dubokim dekolteom i marama na glavi. 

- Deve su moji gosti - napisala je uz objavu na Facebooku. 

Snimka je, prema svemu sudeći, nastala u Maroku, što potvrđuju oznake lokacije i suradnika na isječcima koje je ranije već objavljivala na Instagramu. 

