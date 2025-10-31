Obavijesti

POBJEDNICA NEFINALISTA

FOTO Izgubila 45,5 kilograma! Ovako izgleda Marija iz 'Života na vagi' nakon transformacije

Marija je pobjednica nefinalista devete sezona 'Života na vagi' te je osvojila nagradu od 7000 eura. Nakon 14 tjedana u showu i vremena kod kuće izgubila je ukupno čak 45,5 kilograma, pa tako sada ima 97 kilograma, čime je pomela konkurenciju.
Na prvom vaganju imala je 142,5 kilograma.  | Foto: RTL
