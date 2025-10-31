FOTO Izgubila 45,5 kilograma! Ovako izgleda Marija iz 'Života na vagi' nakon transformacije

Marija je pobjednica nefinalista devete sezona 'Života na vagi' te je osvojila nagradu od 7000 eura. Nakon 14 tjedana u showu i vremena kod kuće izgubila je ukupno čak 45,5 kilograma, pa tako sada ima 97 kilograma, čime je pomela konkurenciju.
Na prvom vaganju imala je 142,5 kilograma.
Foto: RTL
Foto: RTL
Foto: RTL
Njezin glavni motiv za prijavu bila je želja da postane majka i napravi promjenu u svom životu.
Foto: RTL
U svom cilju nije odustajala, nego joj je to bila nit vodilja do samoga kraja.
Foto: rtl
