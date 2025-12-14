Bila je u braku s Tedeschijem mlađim, a evo tko je Kustićeva nova ljubav s kojom sluša klape

U zagrebačkoj Areni održan je slavljenički koncert klape Intrade povodom 40 godina postojanja klape. Koncert nisu propustile ni brojne poznate ličnosti iz javnog života, a među publikom našao se i predsjednik HNS-a Marijan Kustić sa svojom novom partnericom Nikom Perenčević.

Zagreb: Andrej Plenković uz druga poznata lica na koncertu Tomislava Bralića i klape Intrade | Foto: Luka Antunac/PIXSELL

O novoj ljubavi prvog čovjeka Hrvatskog nogometnog saveza i Nike Perenčević nagađalo se još od ljeta, a sada je to službeno potvrđeno. Par se pojavio na koncertu klape Intrade u društvu izbornika Zlatka Dalića i njegove supruge Davorke.

Nika, jedna od najbogatijih Hrvatica i kći tajkuna Mihajla Perenčevića, bila je u braku sa 17 godina starijim Emilom Tedeschijem mlađim, s kojim je prije tri godine dobila sina Emila. Njih dvoje su se vjenčali prije šest godina, u luksuznom hotelu Bellevue na. Malom Lošinju. Bilo je to najveće vjenčanje u Hrvatskoj 2019. godine, a Emil i Nika sudbonosno 'da' izgovorili su pred obitelji, rodbinom i prijateljima. Svadbeno slavlje počelo je dan ranije kada su uzvanike ovog para, na partyju u stilu Jamesa Bonda, zabavljali Nina Badrić i Tony Cetinski, a uzvanici se fotografijama i video snimkama s vjenčanja nisu pohvalili jer su se obvezali da to neće raditi.

Usto, Nika iz prvog braka ima tri kćeri, no oduvijek je bila vrlo tajanstvena kad je u pitanju njezin privatni život. Njen otac bio je pomoćnik ministra unutarnjih poslova Vilima Mulca iz Gregorićeve Vlade. Ipak, nije ostao u politici nego se prebacio na poslove s naftom koji su mu donijeli pravo bogatstvo.

Podsjetimo, S Kustićem je prvi put viđena u Veloj Luci u vrijeme kada je tamo održan tradicionalni koncert u čast Oliveru Dragojeviću o čemu je pisao Večernji list.

