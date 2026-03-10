FOTO Jaden Smith stvarno voli kuće: Prvo je jednu nosio na glavi, a sada ima i kuća-torbicu

Jaden Smith, sin slavnog glumca Willa Smitha, predstavio je torbicu koja više nalikuje na detaljnu kućicu za lutke nego na klasičan modni dodatak. Ovaj komad, predstavljen na reviji brenda Louis Vuitton, izrađen je s nevjerojatnom pažnjom za detalje. Kada je otvori, torbica otkriva unutrašnjost organiziranu poput ormarića s malim, šarenim ladicama, savršenim za pohranu sitnica. U jednu od njih Smith je spremio svoj mobitel. | Foto: PROFIMEDIA