FOTO Jaden Smith stvarno voli kuće: Prvo je jednu nosio na glavi, a sada ima i kuća-torbicu
Američki glazbenik i sin slavnog Willa Smitha, Jaden Smith, na reviju Louisea Vuittona u Parizu stigao je s torbicom u obliku kuće. Već je prije na dodjeli Grammyja na glavu stavio kuću, odnosno dvorac, što je izazvalo veliko zanimanje...
Jaden Smith, sin slavnog glumca Willa Smitha, predstavio je torbicu koja više nalikuje na detaljnu kućicu za lutke nego na klasičan modni dodatak. Ovaj komad, predstavljen na reviji brenda Louis Vuitton, izrađen je s nevjerojatnom pažnjom za detalje. Kada je otvori, torbica otkriva unutrašnjost organiziranu poput ormarića s malim, šarenim ladicama, savršenim za pohranu sitnica. U jednu od njih Smith je spremio svoj mobitel. | Foto: PROFIMEDIA