FOTO Nerazdvojni Maja Šuput i Šime Elez! Malo se mazili, igrali pa onda u zagrljaju partijali

Pjevačica Maja Šuput (46) i prošlogodišnji Gospodin Savršeni Šime Elez (27) ovih su dana, čini se, nerazdvojni. U srijedu prijepodne bili su na padelu na zagrebačkom Velesajmu, ali sport je vrlo brzo pao u drugi plan. Više je tu bilo zagrljaja, zadirkivanja, udaraca reketom po stražnjici i poziranja nego ozbiljne igre
Cijelu je scenu gotovo sat vremena promatrao čitatelj iz obližnjeg kafića.
Foto: Mia Slafhauzer/PIXSELL
Foto: Mia Slafhauzer/PIXSELL
'Pijem kavu i gledam ih kako se fotografiraju i igraju padel. Ljubav cvate na sve strane, to u životu nisam vidio. Ni kad sam se tek upoznao sa svojom suprugom i kad smo prohodali nisam imao takvu razmjenu nježnosti', rekao nam je.
A kraj tjedna začinili su noćnim izlaskom u klubu Saloon na zagrebačkom Tuškancu.
Uz tortu, glazbu i mnoga druga poznata lica proslavili su 56. rođendan jednog od najdugovječnijih klubova u Hrvatskoj.
U siječnju su danima uživali u suncu i tropskoj klimi Balija, a time i izazivali ljubomoru onih koji su ostali u minusima Lijepe Naše
