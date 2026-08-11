FOTO Je li moguće da ona ima 57 godina?! Lopez se skinula u bikini i pokazala svoju figuru

Jennifer Lopez prošlog je mjeseca napunila 57 godina, ali sudeći prema fotografijama koje objavljuje, te su godine za nju zaista samo broj. Skinula se u glamurozni bijeli bikini i pokazala svoje isklesano tijelo
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J.Lo je u retro bijelom bikiniju prizvala duh 'starog Hollywooda', a svi su primijetili koliko dobro izgleda u njemu.
| Foto: instagram
J.Lo je u retro bijelom bikiniju prizvala duh 'starog Hollywooda', a svi su primijetili koliko dobro izgleda u njemu. |
Foto: instagram
J.Lo je u retro bijelom bikiniju prizvala duh 'starog Hollywooda', a svi su primijetili koliko dobro izgleda u njemu.
| Foto: instagram
Uz bikini je Lopez iskombinirala sunčane naočale i maramu, a sve je upotpunila malom bijelom torbicom i cipelama na petu.
| Foto: instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Nedavno je vrijeme provodila sa svojom sestrom. J.Lo se potpuno gola opuštala u kadi, dok je odjevena Lynda sjedila uz nju. Sestre su se smijale, jele slastice i uživale u večeri.
| Foto: Instagram
Jennifer je 25. srpnja proslavila 57. rođendan
| Foto: Instagram
Tijekom putovanja posjetile su modne revije, obilazile Pariz i uživale u desertima, no najviše pozornosti privukao je njihov opušteni trenutak iz kupaonice.
| Foto: Instagram
Fotografije iz kade savršeno se uklapaju u brend koji je Lopez godinama gradila.
| Foto: Instagram
Svoje beauty carstvo proširila je lansiranjem linije JLo Body u srpnju 2022. godine, simbolično na svoj 53. rođendan.
| Foto: Instagram
Prvi proizvod iz te linije bio je balzam za učvršćivanje stražnjice, a promotivne kampanje redovito uključuju njezine fotografije na kojima ističe svoju figuru.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto instagram
| Foto: instagram
Foto instagram
Foto instagram
U bež kombinaciji zasjala je nedavno u New Yorku
| Foto: NCYR
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Matt Crossick/PRESS ASSOCIATION
Foto MARK BLINCH/REUTERS
Foto CARLOS BARRIA/REUTERS
Foto MARK BLINCH/REUTERS
Foto Instagram/Ida Solbakken
Foto Instagram/Ida Solbakken
Foto Instagram
Foto Profimedia - ilustrativna fotografija
Foto YARA NARDI/REUTERS
Foto Mario Anzuoni
Foto Instagram/Schreenshoot
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Allison Dinner
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Foto RONDA CHURCHILL/REUTERS
Foto Mike Blake
Foto DANIEL COLE
Foto DANIEL COLE
Foto DANIEL COLE
Foto Mike Blake
Foto DANIEL COLE