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FOTO Je li moguće da ona ima 57 godina?! Lopez se skinula u bikini i pokazala svoju figuru

Jennifer Lopez prošlog je mjeseca napunila 57 godina, ali sudeći prema fotografijama koje objavljuje, te su godine za nju zaista samo broj. Skinula se u glamurozni bijeli bikini i pokazala svoje isklesano tijelo
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FOTO Je li moguće da ona ima 57 godina?! Lopez se skinula u bikini i pokazala svoju figuru
J.Lo je u retro bijelom bikiniju prizvala duh 'starog Hollywooda', a svi su primijetili koliko dobro izgleda u njemu.  | Foto: instagram
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J.Lo je u retro bijelom bikiniju prizvala duh 'starog Hollywooda', a svi su primijetili koliko dobro izgleda u njemu.  | Foto: instagram
Komentari 3

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