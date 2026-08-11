FOTO Je li moguće da ona ima 57 godina?! Lopez se skinula u bikini i pokazala svoju figuru

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Prijović su odbili u restoranu na Hvaru, uslijedio je simpatičan odgovor: Oglasila se i pjevačica

Hostesa jednog hvarskog restorana ispričala je kako su Aleksandra Prijović, suprug i djeca zamolili za stol da popiju piće, no ona ih je odlučno odbila. Objasnila je zašto, nakon čega joj se javila pjevačica