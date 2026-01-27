Obavijesti

PROREZI NA STRAŽNJICI

FOTO Je li ovo najizazovnije izdanje Belle Hadid do sada? Lice je sakrila i pokazala guzu

Jedna od najpoznatijih svjetskih supermodela, Bella Hadid, ponovno je u centru pažnje, a ovoga puta zbog objave na Instagramu koja je pokrenula lavinu komentara. Manekenka je podijelila seriju fotografija s glamurozne zabave, a ono što privlači najviše pogleda definitivno je njena haljina koja je više otkrila nego skrila.
Bella je na Instagramu podijelila fotografije na kojima je u društvu prijateljica, dok na licu ima karnevalsku masku, a u rukama drži igračke karte. | Foto: Instagram/Bella Hadid
