FOTO Je li ovo najizazovnije izdanje Belle Hadid do sada? Lice je sakrila i pokazala guzu

Jedna od najpoznatijih svjetskih supermodela, Bella Hadid, ponovno je u centru pažnje, a ovoga puta zbog objave na Instagramu koja je pokrenula lavinu komentara. Manekenka je podijelila seriju fotografija s glamurozne zabave, a ono što privlači najviše pogleda definitivno je njena haljina koja je više otkrila nego skrila.
Bella je na Instagramu podijelila fotografije na kojima je u društvu prijateljica, dok na licu ima karnevalsku masku, a u rukama drži igračke karte.
| Foto: Instagram/Bella Hadid
No najupečatljiviji dio fotki je 'gola' haljina s otvorenim leđima, a prorez seže sve do guze, koju porkiva samo malo tkanine.
Ispod se nadziru bež tanke gaćice koje manekenka nije pokušala skriti.
Obožavatelji su odmah reagirali na njezin izgled, a komentari poput "O moj Bože", "fantastična Madame" i "wow" preplavili su objavu, uz brojne vatrene emotikone koji su potvrdili da je njezin odvažni stil pun pogodak.
Bella i inače voli haljine koje više otkrivaju nego prekrivaju, pa često pokaže grudi bez grudnjaka.
