Stankica iz 'Savršenog': Traume od estetskih operacija su me potakle da učim za psihologa

Stankica Stojanović (41), poznata dizajnerica, stilistica i novinarka iz Banje Luke, javnosti je postala poznata nakon pobjede u 3. sezoni showa 'Gospodin Savršeni', kada je osvojila srce sedam godina mlađeg Tonija Šćulca.

- Cijela ova naša priča je od samog početka u mojim očima bila savršena i ništa ne bih promijenio. I ti si savršena žena u koju sam se ja zaljubio do ušiju i bez koje ja više jednostavno ne mogu zamisliti život. Moje srce pripada tebi - kazao je zgodni Splićanin uručivši Stankici pobjedničku ružu.

Foto: PROMO

Ljubavna idila potrajala je sedam mjeseci nakon čega su odlučili prekinuti vezu, no nedugo nakon, zaljubljeni par dao si je još jednu šansu. Vrijeme su provodili na relaciji Banja Luka - Split, planirajući zajednički život. Nažalost, ni drugi pokušaj za trajnu ljubav nije urodio plodom i u listopadu 2024. godine njihovoj ljubavi došao je kraj.

- Toni je kvalitetna osoba i naš odnos je donio oboma vrijedna iskustva i učenja. Imali smo svoju priču u vremenu u kojem se dogodila i na nju danas gledam s poštovanjem i zahvalnošću - danas o Toniju kaže lijepa Banjalučanka, koja se u show prijavila iz znatiželje.

- U projekt sam ušla iz znatiželje i otvorenosti prema novim iskustvima. U tom trenutku života bila sam spremna istražiti nešto drugačije i vjerovala sam procesu. Iskustvo je bilo intenzivno, emotivno i vrlo poučno. Donijelo mi je puno samospoznaje i jasnije razumijevanje vlastitih granica. Danas, s ove distance, ne bih ga ponovila u istom obliku, ali ne žalim jer je imao važnu ulogu u mom osobnom rastu - kaže iskreno.

Sudjelovanje u projektu, dodaje, donijelo joj je mnoge nove spoznaje, ali i otvorilo neka nova vrata.

- U sjećanje mi se najviše urezala spoznaja koliko brzo ljudi formiraju mišljenje na temelju vrlo malo informacija. Istovremeno, naučila sam koliko je važno ostati dosljedan sebi, čak i kada si izložen javnosti. To iskustvo me naučilo unutarnjoj stabilnosti. Također, sudjelovanje u showu mi je otvorilo određena vrata i donijelo veću vidljivost, ali još važnije – donijelo mi je jasnoću. Naučila sam bolje birati projekte, suradnje i smjerove u kojima želim ići. To mi je dugoročno puno značajnije - priča.

Foto: PRIVATNA ARHIVA

No, osim veze s Tonijem, njezin privatni život u javnosti postao je tema posebne pažnje i zbog teškog perioda koji je prošla nakon sudjelovanja u projektu.

Naime, Stankica je godinama otvoreno govorila o posljedicama neuspjelih estetskih zahvata na kojima je bila, posebno o filerima, koji su joj stvorili brojne zdravstvene i psihološke probleme i zbog kojih joj se neko vrijeme potpuno transformiralo lice. Objavljivala je fotografije iz bolničkog oporavka i iskreno dijelila kako su joj promjene na licu utjecale na samopouzdanje, identitet i psihu.

- Iskustvo je bilo jedna velika trauma i prekretnica u mom životu. Ne radi se samo o fizičkoj strani, nego o dubokoj psihološkoj. Morala sam se suočiti s bolom, strahom, komentarima i ljudima koji su me psihički maltretirali. To je razdoblje konstantnog suočavanja, ali i učenja o sebi - svojedobno je otvoreno pričala o traumatičnom iskustvu koje je ostavilo dubok psihološki trag u njenom životu.

Foto: Instagram

Srećom, s vremenom se sasvim oporavila i danas, jača nego ikada, otvoreno priča o iskustvu koje joj je promijenilo život.

- Nakon showa moj se život promijenio na više razina – emotivno, psihološki i profesionalno. Imala sam i određene zdravstvene izazove koji su zahtijevali vrijeme, strpljenje i oporavak. Taj period me naučio sporosti, slušanju vlastitog tijela i važnosti brige o sebi. Danas sam stabilnija i svjesnija nego ikad prije - kaže Stojanović koja je traumu odlučila pretvoriti u novu priliku.

Naime, u 40. godini života napokon je upisala psihoterapiju, smjer koji je oduvijek željela, ali ju je ranije život odveo u drugom smjeru.

- Prošle godine upisala sam psihoterapiju i to je trenutačno moj glavni fokus. Svjesno sam odlučila da narednih pet godina posvetim učenju, edukaciji i radu na sebi u tom području. Paralelno s tim, i dalje se bavim svojim poslovima, ali sve je sada posloženo oko tog procesa i unutarnjeg rasta. U ovom trenutku sam potpuno posvećena tome - zadovoljno kaže.

Osim osobnog oporavka, Stankica je danas posvećena i profesionalnom životu. Uz studiranje vodi vlastiti modni brend Stankica’s Suits, specijaliziran za ženske sakoe netipičnog kroja, s naglaskom na snagu, senzualnost i seksepil. Prije pokretanja navedenog brenda, radila je kao menadžerica modne kompanije, gdje je kroz rad s klijentima razvila viziju modernog ženskog stila.

Foto: Instagram

- Moda je za mene strast, igra, život, važnost i ljepota. S vremenom se fokusirate na ono što volite i to postane dio vas - ističe Stankica koja s odmakom, posljednjih nekoliko godina samouvjereno balansira između karijere, osobnog razvoja i ljubavi prema obitelji. Svojom otvorenošću, hrabrošću i posvećenošću poslu inspirira mnoge, pokazujući kako i nakon teških životnih iskušenja može nastati nova snaga.

Na upit jeli nakon kratkotrajnog pronalaska privremenog, u svom životu našla trajnog 'Gospodina savršenog' tajanstveno otkriva kako smatra da savršenstvo, kao takvo, za nju ne postoji.

- Mislim da savršenstvo ne postoji u klasičnom smislu. Posljednjih nekoliko godina puno sam radila na sebi, na razumijevanju vlastitih potreba i granica. Danas mi je najvažnije da živim mirno i autentično, a neke lijepe stvari ipak je najljepše čuvati za sebe.

Foto: Instagram

Kao jedno od ljepših iskustava koje joj je sudjelovanje u showu donijelo, izdvaja poznanstva s ljudima koje je tada upoznala, tj. prijateljstva od kojih su neka ostala trajna.

- Iako nisu sva poznanstva ostala prisutna u mom životu, s nekoliko ljudi sam zadržala kontakt i to smatram jednim od ljepših dijelova tog iskustva - priznaje.

Djevojkama, tj. kandidatkinjama ovogodišnje, nove sezone 'Gospodina Savršenog', čije emitiranje je počelo jučer na platformi Voyo, a uskoro i na RTL-u, savjetuje da, prije svega, budu iskrene.

- Neka budu iskrene prema sebi, ne igraju uloge i čuvaju svoje granice. Format prođe, kamere se ugase, ali vi ostajete sami sa sobom – i to je ono najvažnije. Dodala bih i to da nijedan projekt ili show ne definira čovjeka. Definiraju nas odluke koje donosimo nakon toga i način na koji nastavljamo dalje - zaključuje.

