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ADRIANA LIMA SLAVI 45. ROĐENDAN

FOTO Jedna od najuspješnijih manekenki čuvala je nevinost do braka, evo kako se mijenjala

Adriana Lima izgradila je impresivnu međunarodnu karijeru koja ju je učinila globalnom modnom ikonom. Slavna ljepotica danas slavi 45. rođendan, a u galeriji pogledajte kako se mijenjala otkako je počela šetati modnim pistama.
Model Adriana Lima presents a creation during the 2018 Victoria's Secret Fashion Show in New York
Adriana Lima jedna je od najpoznatijih i najuspješnijih svjetskih manekenki svih vremena. | Foto: MIKE SEGAR/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL
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Adriana Lima jedna je od najpoznatijih i najuspješnijih svjetskih manekenki svih vremena. | Foto: MIKE SEGAR/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL
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