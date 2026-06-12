FOTO Jedna od najuspješnijih manekenki čuvala je nevinost do braka, evo kako se mijenjala

Adriana Lima izgradila je impresivnu međunarodnu karijeru koja ju je učinila globalnom modnom ikonom. Slavna ljepotica danas slavi 45. rođendan, a u galeriji pogledajte kako se mijenjala otkako je počela šetati modnim pistama.
Adriana Lima jedna je od najpoznatijih i najuspješnijih svjetskih manekenki svih vremena.
| Foto: MIKE SEGAR/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL
Adriana Lima jedna je od najpoznatijih i najuspješnijih svjetskih manekenki svih vremena.
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Foto: MIKE SEGAR/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL
Adriana Lima jedna je od najpoznatijih i najuspješnijih svjetskih manekenki svih vremena.
| Foto: MIKE SEGAR/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL
Rođena je 12. lipnja 1981. godine u Salvadoru, glavnom gradu brazilske savezne države Bahia, a tijekom više od dva desetljeća izgradila je impresivnu međunarodnu karijeru koja ju je učinila globalnom modnom ikonom.
| Foto: Instagram/Adriana Lima
Najveću slavu stekla je kao zaštitno lice modne kuće Victoria's Secret, gdje je od 2000. do 2018. godine nosila titulu jedne od njihovih legendarnih "Anđelica".
| Foto: Instagram/Adriana Lima
Prvi put na njihovoj modnoj reviji pojavila se još 1999. godine, a tijekom karijere postala je najdugovječniji Victoria's Secret Angel u povijesti kompanije. Nakon višegodišnje pauze ponovno je surađivala s brendom te se vratila na njihove projekte i modne revije.
| Foto: MIKE SEGAR/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL
Iako danas slovi za jednu od najuspješnijih manekenki na svijetu, Lima u mladosti nije planirala karijeru u modi.
| Foto: Instagram/orijent
Željela je postati pedijatrica, a u svijet modelinga ušla je gotovo slučajno kada je, na nagovor prijateljice, sudjelovala na natjecanju ljepote.
| Foto: Instagram/orijent
Već sa 15 godina osvojila je prvo mjesto na izboru Ford Supermodel of Brazil, a ubrzo nakon toga zauzela drugo mjesto na međunarodnom natjecanju Ford Models Supermodel of the World. Godinu poslije preselila se u New York i potpisala ugovor s agencijom Elite Model Management, čime je započela njezina profesionalna karijera.
| Foto: Instagram/orijent
Na modnim pistama surađivala je s gotovo svim najpoznatijim svjetskim dizajnerima i luksuznim modnim kućama, uključujući Versace, Giorgio Armani, Prada, Louis Vuitton, Christian Dior, Givenchy, Valentino, Fendi, Balmain i Marc Jacobs.
| Foto: Profimedia/dpa/Pixsell
Osim na revijama, krasila je naslovnice brojnih prestižnih časopisa poput Voguea, Harper's Bazaara, ELLE-a, GQ-a i Esquirea.
| Foto: MICHAEL DALDER/REUTERS
Posebno se istaknula i u marketinškim kampanjama brojnih svjetskih brendova.
| Foto: OConnor-Arroyo/Press Association/PIXSELL
Tijekom karijere bila je zaštitno lice Maybellinea, Pume, Choparda, Calzedonije, Sportmaxa, Desiguala i mnogih drugih poznatih kompanija. Američka analitička tvrtka D'Marie 2017. godine proglasila ju je najvrjednijim Victoria's Secret Angelom zahvaljujući iznimnom utjecaju na društvenim mrežama i marketinškim rezultatima.
| Foto: Instagram(Christopher Swann Photography
Lima je godinama bila među najplaćenijim manekenkama na svijetu. Prema Forbesovim ljestvicama redovito se nalazila u samom vrhu, ostvarujući godišnje zarade koje su dosezale više milijuna američkih dolara.
| Foto: Profimedia/dpa/Pixsell
Osim modne industrije, postala je prepoznatljivo lice brojnih televizijskih reklama, osobito tijekom prijenosa Super Bowla, gdje su njezini oglasi za Kia Motors i Telefloru privukli milijune gledatelja.
| Foto: MICHAEL DALDER/REUTERS
Okušala se i u glumi te televizijskoj produkciji. Pojavila se u kratkom filmu "The Follow", dijelu poznate BMW-ove serije "The Hire", gostovala je u popularnim serijama poput "How I Met Your Mother", "Ugly Betty" i "The Crazy Ones", a 2017. godine bila je voditeljica i izvršna producentica reality emisije "American Beauty Stars". Godine 2018. kratko se pojavila i u filmu "Ocean's 8".
| Foto: Manuele Mangiarotti/IPA/PIXSELL/IPA/PIXSELL
Privatni život Adriane Lime također je često bio predmet medijske pozornosti. Tijekom godina bila je u vezi s glazbenikom Lennyjem Kravitzom i princem Wenzeslausom od Lihtenštajna.
| Foto: KATE MUNSCH/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL
Godine 2009. udala se za srpskog NBA košarkaša Marka Jarića s kojim ima dvije kćeri, no brak je završio razvodom 2016. godine.
| Foto: J.Galoić
Od 2021. u vezi je s filmskim producentom Andreom Lemmersom, s kojim je dobila sina 2022. godine, a krajem 2024. objavila je da su se vjenčali.
| Foto: Profimedia/dpa/Pixsell
Adriana Lima poznata je i po svojoj izraženoj religioznosti. Više je puta javno govorila o svojoj katoličkoj vjeri, ističući važnost duhovnosti u svakodnevnom životu. Istodobno često iskazuje poštovanje prema različitim duhovnim tradicijama brazilske kulture, uključujući simboliku Yemanjá, božanstva povezane s afro-brazilskim religijama.
| Foto: Marechal Aurore/ABACA
Posljednjih godina obožavatelji su primijetili kako izgleda dosta drugačije te su počeli nagađati da se podvrgnula plastičnim operacijama. Ona je sve oštro demantirala.
| Foto: ESON
S bogatom karijerom koja traje više od četvrt stoljeća, Adriana Lima ostala je jedno od najprepoznatljivijih lica modne industrije. U nastavku galerije pogledajte kako se mijenjala.
| Foto: Ik Aldama
Foto Instagram/Adriana Lima
Foto Profimedia/dpa/Pixsell
Foto Ik Aldama
Foto PA Images/ Doug Peters/Press Association/PIXSELL
Foto Instagram/Adriana Lima
Foto Instagram/Adriana Lima
Foto Profimedia/Pool
Foto JM HAEDRICH/SIPA
Foto Profimedia/Pool
Foto Andrew Kelly
Foto Profimedia, Instagram, Canva.
Foto Profimedia, Instagram, Canva.
Foto Andrew Kelly
Foto ETIENNE LAURENT/REUTERS
Foto Doug Peters/PRESS ASSOCIATION
Foto Felix Hörhager/DPA
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto pixsell/ilsutracija