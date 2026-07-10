FOTO Jessica Simpson priznala je operacije, no čini se da nije rekla sve: Evo kako se mijenjala

Pravi proboj ostvarila je 1999. godine debitantskim albumom "Sweet Kisses", koji je prodan u više od dva milijuna primjeraka samo u SAD-u. Singl "I Wanna Love You Forever" postao je veliki hit i lansirao je među najpopularnije pop izvođačice tog vremena, uz Britney Spears i Christinu Aguileru. Uslijedili su albumi "Irresistible" i "In This Skin", a upravo je potonji postao njezino najuspješnije izdanje s više od tri milijuna prodanih primjeraka u SAD-u. | Foto: XPX/PRESS ASSOCIATION