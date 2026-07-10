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SLAVI 46. ROĐENDAN

FOTO Jessica Simpson priznala je operacije, no čini se da nije rekla sve: Evo kako se mijenjala

Američka pjevačica, glumica i poduzetnica Jessica Simpson danas slavi 46. rođendan. Tijekom više od dva desetljeća karijere prošla je put od tinejdžerske pop zvijezde i televizijske senzacije do jedne od najuspješnijih poduzetnica u svijetu mode, a njezina životna priča obilježena je velikim uspjesima, ljubavnim brodolomima i osobnim borbama. U galeriji pogledajte kako se mijenjala.
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2025 MTV Video Music Awards
Rođena je 10. srpnja 1980. godine u Abileneu u američkoj saveznoj državi Teksas, a odrasla je u izrazito religioznoj obitelji. Još kao djevojčica pjevala je u crkvenom zboru, gdje je otkrila svoj talent. | Foto: C3396 Hubert Boesl
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Rođena je 10. srpnja 1980. godine u Abileneu u američkoj saveznoj državi Teksas, a odrasla je u izrazito religioznoj obitelji. Još kao djevojčica pjevala je u crkvenom zboru, gdje je otkrila svoj talent. | Foto: C3396 Hubert Boesl
Komentari 0

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