Obavijesti

Show

Komentari 2
HOLIVUDSKI GOST

FOTO John Malkovich oduševljen Malim Lošinjem: 'Vraćam se ponovno s obitelji'

Piše Meri Tomljanović,
Čitanje članka: 1 min
FOTO John Malkovich oduševljen Malim Lošinjem: 'Vraćam se ponovno s obitelji'
2
Foto: Facebook

John Malkovich tijekom boravka u Hrvatskoj posjetio je i Mali Lošinj, gdje se susreo s gradonačelnicom Ana Kučić, koju je posebno oduševila njegova pristupačnost i srdačnost.

Admiral

Boravak John Malkovicha u Hrvatskoj posljednjih je dana izazvao veliko zanimanje javnosti, osobito nakon što mu je u Zagreb svečano uručeno hrvatsko državljanstvo i putovnica. Tijekom posjeta glavnom gradu primio ga je i hrvatski premijer Andrej Plenković, dok je ministar unutarnjih poslova Davor Božinović sudjelovao u ceremoniji dodjele dokumenata.

No, slavni glumac nije se zadržao samo u Zagrebu. Posjetio je i Mali Lošinj, destinaciju kojoj se, prema riječima domaćina, rado vraća. Ondje se susreo s gradonačelnicom Anom Kučić, koja je njihov susret podijelila i na društvenim mrežama.

U objavi je istaknula koliko joj je susret s proslavljenim glumcem bio poseban:

- Velika mi je čast bila osobno se susresti s legendarnim glumcem Johnom Malkovichem! Kao veliki ljubitelj njegovog rada, moram priznati da je ovo bio jedan od onih susreta koji se pamte. Posebno me oduševilo koliko je pristupačan, srdačan i ugodan u razgovoru - navela je Kučić.

Gradonačelnica je otkrila i kako su razgovarali o Lošinju, njegovim ljudima i prirodnim ljepotama koje je Malkovich već imao prilike upoznati tijekom ranijih boravaka na otoku. Posebno mu je preporučila posjet Muzej Apoksiomena, jednom od najpoznatijih hrvatskih muzeja, u kojem se čuva antički brončani kip Apoksiomena — jedan od najvrjednijih arheoloških nalaza u Hrvatskoj.

- Posebno sam mu preporučila posjet Muzeju Apoksiomena, domu najvrjednijeg hrvatskog muzejskog eksponata koji je obišao svjetske muzeje. Drago mi je što je rekao da će se ponovno vratiti na Lošinj sa svojom obitelji - poručila je Kučić.

Kao uspomenu na posjet Malom Lošinju, gradonačelnica je Malkovichu poklonila knjigu Zlatna knjiga lošinjskog pomorstva autora Julijan Sokolić, uz osobnu posvetu.

Malkovichev dolazak na Lošinj dodatno je privukao pozornost javnosti i turista, a njegov interes za otok i povratak s obitelji još je jedna potvrda sve veće međunarodne prepoznatljivosti Kvarnera i hrvatskih otoka među svjetski poznatim osobama.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
Tara iz Karme žarila je i palila glazbenom scenom, a onda je nestala. Evo kako danas izgleda
SJEĆATE LI SE NJE?

Tara iz Karme žarila je i palila glazbenom scenom, a onda je nestala. Evo kako danas izgleda

Istrijanka Majda Šušelj, poznatija kao Tara, bila je glavna zvijezda grupe Karma koja je početkom 2000-ih žarila i palila hrvatskom, češkom i slovačkom scenom. Danas vodi potpuno drukčijii život
FOTO Tko je Marina Ivić Pivalica iz 'Survivora'? Zbog kupaćeg je danima bila glavna tema...
ATRAKTIVNA SPLIĆANKA

FOTO Tko je Marina Ivić Pivalica iz 'Survivora'? Zbog kupaćeg je danima bila glavna tema...

U četvrtak navečer završila je peta sezona 'Survivora', a do samog finala stigla je i Marina Ivić Pivalica. Energična fizioterapeutkinja i vlasnica fitness centra tijekom cijele sezone privlačila je pažnju snagom, izdržljivošću i borbenim duhom. No osim uspjeha na zahtjevnim poligonima, posljednjih dana mnogo se pričalo i o njezinom crvenom kupaćem kostimu.
Legendarni John Malkovich uživa na Jadranu nakon što je postao hrvatski državljanin
Daleko od filmskog glamura

Legendarni John Malkovich uživa na Jadranu nakon što je postao hrvatski državljanin

Nekoliko dana nakon što mu je uručeno hrvatsko državljanstvo, holivudski glumac snimao je na moru s Leonom Lučevom za Hrvatsku turističku zajednicu

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026