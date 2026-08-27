FOTO José Carreras nastupio pred Katedralom u Dubrovniku

Slavni glazbenik nastupao je u pratnji Dubrovačkog simfonijskog orkestra, pod ravnanjem dirigenta Davida Giméneza. Posebna gošća koncerta bila je sopranistica Dušica Bjelić
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Jedan od najvećih svjetskih tenora svih vremena, José Carreras, nastupio pred Katedralom u Dubrovniku. Slavni glazbenik nastupao je u pratnji Dubrovačkog simfonijskog orkestra, pod ravnanjem dirigenta Davida Giméneza. Posebna gošća koncerta bila je sopranistica Dušica Bjelić
| Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL
Jedan od najvećih svjetskih tenora svih vremena, José Carreras, nastupio pred Katedralom u Dubrovniku. Slavni glazbenik nastupao je u pratnji Dubrovačkog simfonijskog orkestra, pod ravnanjem dirigenta Davida Giméneza. Posebna gošća koncerta bila je sopranistica Dušica Bjelić |
Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL
Jedan od najvećih svjetskih tenora svih vremena, José Carreras, nastupio pred Katedralom u Dubrovniku. Slavni glazbenik nastupao je u pratnji Dubrovačkog simfonijskog orkestra, pod ravnanjem dirigenta Davida Giméneza. Posebna gošća koncerta bila je sopranistica Dušica Bjelić
| Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL
Foto Grgo Jelavic/PIXSELL
Foto Grgo Jelavic/PIXSELL
Foto Grgo Jelavic/PIXSELL
Foto Grgo Jelavic/PIXSELL
Foto Grgo Jelavic/PIXSELL
Foto Grgo Jelavic/PIXSELL
Foto Grgo Jelavic/PIXSELL
Foto Grgo Jelavic/PIXSELL
Foto Grgo Jelavic/PIXSELL
Foto Grgo Jelavic/PIXSELL
Foto Grgo Jelavic/PIXSELL
Foto Grgo Jelavic/PIXSELL
Foto Grgo Jelavic/PIXSELL
Foto Grgo Jelavic/PIXSELL
Foto Grgo Jelavic/PIXSELL
Foto Grgo Jelavic/PIXSELL
Foto Grgo Jelavic/PIXSELL
Foto Grgo Jelavic/PIXSELL
Foto Grgo Jelavic/PIXSELL
Foto Grgo Jelavic/PIXSELL
Foto Grgo Jelavic/PIXSELL
Foto Grgo Jelavic/PIXSELL
Foto Grgo Jelavic/PIXSELL
Foto Grgo Jelavic/PIXSELL
Foto Grgo Jelavic/PIXSELL
Foto Grgo Jelavic/PIXSELL
Foto Grgo Jelavic/PIXSELL
Foto Grgo Jelavic/PIXSELL
Foto Grgo Jelavic/PIXSELL
Foto Grgo Jelavic/PIXSELL
Foto Grgo Jelavic/PIXSELL
Foto Grgo Jelavic/PIXSELL
Foto Grgo Jelavic/PIXSELL