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FOTO José Carreras nastupio pred Katedralom u Dubrovniku

Slavni glazbenik nastupao je u pratnji Dubrovačkog simfonijskog orkestra, pod ravnanjem dirigenta Davida Giméneza. Posebna gošća koncerta bila je sopranistica Dušica Bjelić
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Dubrovnik: Jose Carreras nastupio uz Dušicu Bijelić i Dubrovački simfonijski orkestar
Jedan od najvećih svjetskih tenora svih vremena, José Carreras, nastupio pred Katedralom u Dubrovniku. Slavni glazbenik nastupao je u pratnji Dubrovačkog simfonijskog orkestra, pod ravnanjem dirigenta Davida Giméneza. Posebna gošća koncerta bila je sopranistica Dušica Bjelić | Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL
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Jedan od najvećih svjetskih tenora svih vremena, José Carreras, nastupio pred Katedralom u Dubrovniku. Slavni glazbenik nastupao je u pratnji Dubrovačkog simfonijskog orkestra, pod ravnanjem dirigenta Davida Giméneza. Posebna gošća koncerta bila je sopranistica Dušica Bjelić | Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL
Komentari 0

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