Obavijesti

Galerija

Komentari 2
SPORTSKI LOOK

FOTO Kad se Nives Celzijus utegne u tajice i trenirku... Sad je svima pokazala fleksibilnost

Nives Celzijus još je jednom pokazala kako je u top formi. Sada je na novom videu na Instagramu otkrila kako s lakoćom može potpuno dignuti i ispružiti nogu. Ali da je Nives fleksibilna poznato je od prije, jer svoje pratitelje nerijetko počasti vrućim fotkama iz teretane.
FOTO Kad se Nives Celzijus utegne u tajice i trenirku... Sad je svima pokazala fleksibilnost
Nives Celzijus drži do linije, ali mnoge je iznenadilo kako s lakoćom moge dignuti i ispružiti nogu. | Foto: Instagram/Nives Celzijus
1/34
Nives Celzijus drži do linije, ali mnoge je iznenadilo kako s lakoćom moge dignuti i ispružiti nogu. | Foto: Instagram/Nives Celzijus
Komentari 2

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025