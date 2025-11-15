FOTO Kad se Nives Celzijus utegne u tajice i trenirku... Sad je svima pokazala fleksibilnost

Nives Celzijus još je jednom pokazala kako je u top formi. Sada je na novom videu na Instagramu otkrila kako s lakoćom može potpuno dignuti i ispružiti nogu. Ali da je Nives fleksibilna poznato je od prije, jer svoje pratitelje nerijetko počasti vrućim fotkama iz teretane.
Nives Celzijus drži do linije, ali mnoge je iznenadilo kako s lakoćom moge dignuti i ispružiti nogu.
| Foto: Instagram/Nives Celzijus
Nives Celzijus drži do linije, ali mnoge je iznenadilo kako s lakoćom moge dignuti i ispružiti nogu. |
Foto: Instagram/Nives Celzijus
Nives Celzijus drži do linije, ali mnoge je iznenadilo kako s lakoćom moge dignuti i ispružiti nogu.
| Foto: Instagram/Nives Celzijus
Da je itekako u dobroj forbi otkrila je podijelivši novi kratki video na svom Instagram profilu.
| Foto: Instagram/Nives Celzijus
'Treba mi ovaj pogleda', napisala je uz video. U komentarima su se nizale čestitke i poruke iznenađenja.
| Foto: Instagram/Nives Celzijus
Ali nije ovo prvi put da se Nives pohvalila svojom fleksibilnošću.
| Foto: Instagram/
Nives rado nosi i tajice, a voli i udobne gornje djelove trenirke.
| Foto: Instagram/
Foto Instagram/
Foto Instagram/
Foto Instagram/
Foto Instagram/
Foto Instagram/
Foto Instagram/
Foto Instagram/
Foto Instagram/
Foto Instagram/
Foto Instagram/
Foto Instagram/
Foto Instagram/
Foto Instagram/
Foto Instagram/
Foto Instagram/
Foto Instagram/
Foto Marijan Susenj
Foto Marijan Susenj
Foto Marijan Susenj
Foto Marijan Susenj
Foto Marijan Susenj
Foto Marijan Susenj
Foto Marijan Susenj
Foto Marijan Susenj
Foto Instagram/
Foto Instagram/
Foto Instagram/
Foto Instagram