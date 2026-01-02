Obavijesti

FOTO Kakav početak nove godine! Nives Celzijus samo u ručniku pokušava skuhati kavu

Nova godina nije krenula po planu za Nives Celzijus, jer joj se na novogodišnje jutro pokvario aparat za kavu. Krenula je napraviti šalicu kave dok je bila ogrnuta samo ručnikom, ali joj to nije pošlo za rukom. Sve je objavila na Instagramu...
Na novogodišnje jutro Nives je, u ležernom stilu, ogrnjena samo ručnikom, kčeri poželjela dobro jutro dok je krneula napraviti kavu. | Foto: Instagram/Nives Celzijus
