Sjećate li se temperamentne Lili iz serije 'Zauvijek susjedi'? Pogledajte kako sada izgleda

Glumica Tamara Šoletić, koju su gledatelji zavoljeli kao Ljiljanu Lili Ferdić u humorističnoj seriji 'Zauvijek susjedi', osvanula je na zajedničkoj fotografiji objavljenoj na društvenim mrežama. Fotografiju je podijelio Boris Rogoznica, a fotka je odmah privukla pažnju i probudila nostalgiju među obožavateljima serije.

Iako se rijetko pojavljuje u javnosti, ovo fotografija bila je dovoljna da podsjeti publiku na lik koji je obilježio domaću televizijsku komediju i ostao zapamćen po svom temperamentu i humoru.

Foto: Instagram

Podsjetimo, Tamara Šoletić najširu je popularnost stekla ulogom Ljiljane Lili Ferdić u humorističnoj seriji Zauvijek susjedi, gdje je utjelovila temperamentnu, glasnu i duhovitu blagajnicu. Lik Lili postao je jedan od prepoznatljivijih u domaćoj televizijskoj produkciji, a Šoletić je upravo tom ulogom osvojila publiku svih generacija.

Foto: Instagram

Ipak, televizija je samo dio njezina profesionalnog identiteta. Temelj njezine karijere čini dugogodišnji rad u Kazalište lutaka Zadar, gdje je ostvarila više od tri desetljeća umjetničkog staža. Lutkarstvo je za Tamaru više od profesije – to je obiteljsko nasljeđe, jer je njezin otac Karlo Šoletić bio jedan od pionira zadarskog lutkarstva i osoba koja ju je rano uvela u svijet kazališta.

Osim uspjeha, njezin život obilježili su i teški osobni trenuci. U javnim istupima otvoreno je govorila o gubicima, ratu i razvodu koje je proživjela u relativno kratkom razdoblju života, naglašavajući kako su je upravo ti izazovi oblikovali i naučili cijeniti sadašnji trenutak. Često ističe da ju je rad, posebice uloga Lili, vratio na noge u razdoblju kada joj je to bilo najpotrebnije. U privatnom životu majka je dvoje djece i rijetko se izlaže medijima.