Obavijesti

Show

Komentari 0
OMILJENA GLUMICA

Sjećate li se temperamentne Lili iz serije 'Zauvijek susjedi'? Pogledajte kako sada izgleda

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
Sjećate li se temperamentne Lili iz serije 'Zauvijek susjedi'? Pogledajte kako sada izgleda
3
Foto: Youtube Sceenshot

Tamara Šoletić popularnost je stekla ulogom Ljiljane Lili Ferdić u humorističnoj seriji Zauvijek susjedi, gdje je utjelovila temperamentnu, glasnu i duhovitu blagajnicu. Sada se fotkala s Borisom Rogoznicom...

Admiral

Glumica Tamara Šoletić, koju su gledatelji zavoljeli kao Ljiljanu Lili Ferdić u humorističnoj seriji 'Zauvijek susjedi', osvanula je na zajedničkoj fotografiji objavljenoj na društvenim mrežama. Fotografiju je podijelio Boris Rogoznica, a fotka je odmah privukla pažnju i probudila nostalgiju među obožavateljima serije.

Iako se rijetko pojavljuje u javnosti, ovo fotografija bila je dovoljna da podsjeti publiku na lik koji je obilježio domaću televizijsku komediju i ostao zapamćen po svom temperamentu i humoru.

Foto: Instagram

Podsjetimo, Tamara Šoletić najširu je popularnost stekla ulogom Ljiljane Lili Ferdić u humorističnoj seriji Zauvijek susjedi, gdje je utjelovila temperamentnu, glasnu i duhovitu blagajnicu. Lik Lili postao je jedan od prepoznatljivijih u domaćoj televizijskoj produkciji, a Šoletić je upravo tom ulogom osvojila publiku svih generacija.

Foto: Instagram

Ipak, televizija je samo dio njezina profesionalnog identiteta. Temelj njezine karijere čini dugogodišnji rad u Kazalište lutaka Zadar, gdje je ostvarila više od tri desetljeća umjetničkog staža. Lutkarstvo je za Tamaru više od profesije – to je obiteljsko nasljeđe, jer je njezin otac Karlo Šoletić bio jedan od pionira zadarskog lutkarstva i osoba koja ju je rano uvela u svijet kazališta.

Osim uspjeha, njezin život obilježili su i teški osobni trenuci. U javnim istupima otvoreno je govorila o gubicima, ratu i razvodu koje je proživjela u relativno kratkom razdoblju života, naglašavajući kako su je upravo ti izazovi oblikovali i naučili cijeniti sadašnji trenutak. Često ističe da ju je rad, posebice uloga Lili, vratio na noge u razdoblju kada joj je to bilo najpotrebnije. U privatnom životu majka je dvoje djece i rijetko se izlaže medijima.

REAKCIJA Lili i Bela iz 'Zauvijek susjeda' o komentarima ljudi: 'Vi uživo uopće niste toliko stari i debeli!'
Lili i Bela iz 'Zauvijek susjeda' o komentarima ljudi: 'Vi uživo uopće niste toliko stari i debeli!'

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Tko je Lukrecia koja se u Večeri za 5 kupala u tangicama?
LJEPOTICA SE OSVJEŽILA

FOTO Tko je Lukrecia koja se u Večeri za 5 kupala u tangicama?

Drugog dana Večere za 5 je ekipu ugostila Nataša, a oni su primijetili i prekrasan ambijent oko njezine kuće, kao i bazen. Lukrecia je iskoristila priliku i malo se u njemu osvježila te pokazala svoju vitku figuru...
Evo što vas očekuje u omiljenim serijama i sapunicama u srijedu
DNEVNI PREGLED

Evo što vas očekuje u omiljenim serijama i sapunicama u srijedu

Doznajte što vas očekuje u srijedu 25. veljače omiljenim serijama i sapunicama na domaćim programima, 'Divlje pčele', 'La promesa', Chicago P.D.', 'Tajne prošlosti', 'Crno more', 'Velvet: Novo carstvo'...
FOTO Pogledajte u čemu se nakon romantičnog vikenda u Parizu s Majom vozio Šime Elez
IZNENADIO SE

FOTO Pogledajte u čemu se nakon romantičnog vikenda u Parizu s Majom vozio Šime Elez

Bivši 'Gospodin Savršeni' Šime Elez bez provjere detalja rezervirao je prijevoz preko popularne aplikacije, a na dogovorenom mjestu dočekalo ga je vozilo kakvo sigurno nije očekivao

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026