FOTO Kako vježba u tome? J.Lo iz teretane izašla u topiću koji je jedva pridržavao njene grudi

Marljivim treninzima Jennifer Lopez održava savršenu figuru, a po izlasku iz teretane izgleda zanosno, kao da se nije ni uznojila
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Pjevačica je snimljena po izlasku iz teretane. Izgledala je zanosno, kao da se nije ni uznojila, s osmijehom na licu i šalicom kave u ruci. No pažnju je privukao i njen minijaturni topić koji ne izgleda praktično za vježbanje
| Foto: BUFR
Pjevačica je snimljena po izlasku iz teretane. Izgledala je zanosno, kao da se nije ni uznojila, s osmijehom na licu i šalicom kave u ruci. No pažnju je privukao i njen minijaturni topić koji ne izgleda praktično za vježbanje |
Foto: BUFR
Pjevačica je snimljena po izlasku iz teretane. Izgledala je zanosno, kao da se nije ni uznojila, s osmijehom na licu i šalicom kave u ruci. No pažnju je privukao i njen minijaturni topić koji ne izgleda praktično za vježbanje
| Foto: BUFR
I nedavno je snimljena kako napušta teretanu u bež kombinaciji
| Foto: BUFR, LESE, RMLA
Uz komplet je nosila bijele tenisice i visoke čarape, kosu podignula velikom kopčom, a u ruci je imala veliku Birkin torbu.
| Foto: RMLA, BUFR, LESE
Sunčane naočale i nakit nije izostavila ni ovaj put.
| Foto: RMLA, BUFR, LESE
Ovako je izgledala kad su je prije par tjedana snimili kako odlazi na trening.
| Foto: BUFR, GEVA
Nosila je sportski grudnjak i tajice visokog struka, a sve je uparila s bordo šiltericom, velikim sunčanim naočalama, bijelim tenisicama i visokim čarapama.
| Foto: BUFR, GEVA
Lopez već godinama ozbiljno trenira, a posljednjih godina posebno se posvetila dizanju utega.
| Foto: BUFR, GEVA
S težim treninzima krenula je tijekom priprema za film 'Hustlers', a s vremenom joj je cilj postao zadržati mišićnu masu i snagu.
| Foto: instagram
Njezin trener Dodd Romero ranije je otkrio da na treninzima radi sve od sumo čučnjeva i iskoraka do vježbi za trbuh, dok s trenericom Tracy Anderson prolazi dinamične serije za noge i stražnjicu, nerijetko i s dodatnim opterećenjem.
| Foto: Jennifer Lopez/Facebook
Foto Jennifer Lopez/Facebook
Foto BUFR, SPOT
Foto SPOT, BUFR
Foto BUFR, SPOT
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto Jennifer Lopez/Facebook
Foto Jennifer Lopez/Facebook
Foto Instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram