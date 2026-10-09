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FIT PJEVAČICA

FOTO Kako vježba u tome? J.Lo iz teretane izašla u topiću koji je jedva pridržavao njene grudi

Marljivim treninzima Jennifer Lopez održava savršenu figuru, a po izlasku iz teretane izgleda zanosno, kao da se nije ni uznojila
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*EXCLUSIVE* Jennifer Lopez gets back to her gym routine in Santa Monica
Pjevačica je snimljena po izlasku iz teretane. Izgledala je zanosno, kao da se nije ni uznojila, s osmijehom na licu i šalicom kave u ruci. No pažnju je privukao i njen minijaturni topić koji ne izgleda praktično za vježbanje | Foto: BUFR
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Pjevačica je snimljena po izlasku iz teretane. Izgledala je zanosno, kao da se nije ni uznojila, s osmijehom na licu i šalicom kave u ruci. No pažnju je privukao i njen minijaturni topić koji ne izgleda praktično za vježbanje | Foto: BUFR
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