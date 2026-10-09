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'DUŽE NIJE DOBRO'

TUŽAN ODLAZAK Bareta u stanu u Zagrebu našli članovi benda

Piše 24sata,
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TUŽAN ODLAZAK Bareta u stanu u Zagrebu našli članovi benda
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ARHIVA Zagreb: Goran Bare, pjeva? | Foto: Igor Kralj/PIXSELL
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Publika koja je 20. rujna u centru Makarske stigla na koncert  Bareta i Majki nije bila svjesna da je posljednji put vidjela legendarnog glazbenika na pozornici...

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Rocker Goran Bare preminuo je u petak u 62. godini u Zagrebu. Bio je jedan od najistaknutijih hrvatskih rock glazbenika čiji je život obilježen velikim glazbenim uspjesima. Kako su za Večernji list potvrdili Mario Rašić i Alen Tibljaš, članovi benda pronašli su Baretovo beživotno tijelo danas oko 13 sati u njegovu stanu u zagrebačkom naselju Sopot. Rašić i Tibljaš ispričali su da su ga posljednjih pet godina pokušavali nagovoriti na liječenje zbog zdravstvenih problema, ali u tome nisu uspjeli.

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Kako Jutarnji list neslužbeno doznaje, glazbeniku je posljednjih tjedana bilo jako loše, imao je problema sa srcem. Iza njega ostaje sin Miran (31). 

ARHIVA Zagreb: Goran Bare, pjeva?
ARHIVA Zagreb: Goran Bare, pjeva? | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Publika koja je 20. rujna u centru Makarske stigla na koncert  Bareta i Majki nije bila svjesna da je posljednji put vidjela legendarnog glazbenika na pozornici.

Koncert je prekinut nakon prve pjesme, tijekom koje je bilo vidljivo da se Bare ne osjeća dobro. Kolege iz benda prišle su do njega i pomogle mu da napusti pozornicu. Kako se moglo vidjeti na snimci, na odlasku je mahnuo publici.

"Goran Bare večeras na festivalu ‘Modro i zeleno‘ u Makarskoj nije uspio odraditi ni prvu pjesmu. Nakon izlaska na pozornicu, nastup je ubrzo prekinut, uz veliku podršku publike koja ga je ispratila pljeskom", objavio je tada portal Pod Biokovom, uz snimku Baretovog izlaska s pozornice. Dan kasnije oglasili su se iz benda te poručili da se glazbenik ne osjeća dobro. Najavili su tada dvomjesečnu pauzu.

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Komentari 12
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