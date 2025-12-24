FOTO Kardashiani organiziraju najskuplji božićni party, a evo kako su se mijenjali kroz godine

Članovi slavne obitelji Kardashian-Jenner već godinama priređuju božićni tulum koji slovi kao najskuplji u svijetu showbiza. Kris Jenner je s tulumima na Badnjak krenula još 1978. godine, a štošta se promijenilo u obitelji od onda. Pogledajte kako su se članovi popularne reality obitelji mijenjali.
Božićne proslave obitelji Kardashian-Jenner godinama slove za jedne od najraskošnijih u Hollywoodu, a sada je napokon otkriveno kako se zapravo dijele troškovi tog glamuroznog okupljanja.
| Foto: Instagram
|
Foto: Instagram
| Foto: Instagram
U posebnoj blagdanskoj epizodi podcasta Khloé & Kris Jenner: A Krismas Special, Khloé Kardashian i njezina majka Kris Jenner razgovarale su o organizaciji i financiranju tradicionalne božićne zabave koja se u obitelji održava desetljećima.
| Foto: Instagram
Khloé je objasnila da trošak više ne snosi jedna osoba, već se obitelj dogovara i ravnomjerno dijeli financijski dio, ovisno o tome tko sudjeluje u organizaciji i domaćinstvu.
| Foto: Instagram
Obiteljska božićna zabava započela je još krajem 70-ih godina, dok je Kris Jenner bila u braku s Robertom Kardashianom. Ono što je tada bilo intimno obiteljsko okupljanje s vremenom je preraslo u događaj na kojem se redovito okupljaju i brojna poznata imena iz svijeta showbiza.
| Foto: Instagram
U novije vrijeme, zbog obaveza i velikog broja članova obitelji, organizacija se planira unaprijed, a svi uključeni sudjeluju u dogovorima – no, kako je Khloé naglasila, samo oni koji se zaista pojave na sastancima imaju pravo odlučivanja.
| Foto: Instagram/
Iako su Kardashian-Jenner božićne zabave poznate po raskoši, čini se da obitelj posljednjih godina sve više naginje intimnijem konceptu. Prošlogodišnje slavlje održano je u domu Kendall Jenner u Beverly Hillsu, a među gostima su bili brojni poznati prijatelji obitelji.
| Foto: Instagram/
Bez obzira na promjene, jedno ostaje isto – božićna zabava Kardashian-Jenner i dalje je događaj o kojem se priča, a sada je jasnije nego ikad kako funkcionira iza zatvorenih vrata.
| Foto: Instagram
Članovi klana Kardashian-Jenner su se značajno mijenjali kroz godine, a nisu skrivali da su često bili "pod nož".
| Foto: Instagram/
U nastavku galerije provjerite kako su se mijenjali.
| Foto: Instagram
Šefica klana Kardashian-Jenner, Kris Jenner, otvoreno je pričala o estetskim zahvatima na kojima je bila.
| Foto: Instagram
Ispričala je tako da je nekoliko puta bila na zatezanju lica, botoksu, ima filere... Kaže i kako se "pametno" šminka kako bi prikrila svoje godine, a za 70. rođendan se pohvalila svježim izgledom.
| Foto: Instagram
Najstarija sestra Kardashian, Kourtney, priznala je da je bila na operaciji povećanja grudi na samom početku karijere.
| Foto:
Istaknula je kako je nakon toga odlučila više ne ići "pod nož" te njeguje prirodniji stil.
| Foto: Screenshot Instagram
Za razliku od starije sestre, Kim Kardashian je bila redoviti gost plastičnih kirurga. Otkako se proslavila, bila je na korekciji nosa nekoliko puta, u usnama ima filere, bila je na botoksu...
| Foto: (C) Benkey / AFF-USA.com
Kim je rekla da je kirurški povećala grudi i stražnjicu, a bila je i na zahvatu laserskog uklanjanja dlačica.
| Foto: Tammie Arroyo/PRESS ASSOCIATION
Brojni stručnjaci ističu kako je Kim osim spomenutih bila i na još nekoliko korekcija. Kroz intervjue je neke od operacija negirala, no nikada se nije hvalila da je skroz prirodna.
| Foto: Instagram
Khloe Kardashian drastično se promijenila od početka karijere. Otvoreno je pričala o zahvatima, a često je bila u posjet plastičnom kirurgu.
| Foto: Vince Flores/PRESS ASSOCIATION
Khloe je bila na korekciji nosa, ima filere, bila je na botoksu, često vježba kako bi si održala vitku liniju, stručnjaci kažu kako je "pod nož" išla i zbog povećanja grudi.
| Foto: Instagram
Kendall Jenner navodno je od svih sestara uz Kourtney najmanje odlazila na operacije, ali to ne znači da nije uopće. Iako je rekla da nikada nije bila "pod nož", stručnjaci kažu da je imala nekoliko korekcija.
| Foto: Profimedia
Kendall je tako prema navodima liječnika bila na korekciji nosa, ima filere u usnama, bila je na botoksu, a "odradila" je i još nekoliko manjih zahvata.
| Foto: Mario Anzuoni
Najmlađa sestra Jenner prema nekim je navodima rekorderka u obitelji. Kada je imala 19, otvoreno je priznala da je bila na nekoliko plastičnih operacija.
| Foto: Â© Freeman/Digital Focus Intl
Kylie je tako bila na povećanju grudi i stražnjice, povećala je usne, bila je na zatezanju lica, a operirala je i nos.
| Foto: Instagram/
Osim svega navedenog, Kylie redovito ide na botoks, filere koristi i za obraze... Na početku karijere je odbijala priznati da je bila "pod nož", no kasnije je rekla kako "samo" nije bila na potpunoj rekonstrukciji lica.
| Foto: Instagram
