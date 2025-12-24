Obavijesti

POČELI JOŠ 1978.

FOTO Kardashiani organiziraju najskuplji božićni party, a evo kako su se mijenjali kroz godine

Članovi slavne obitelji Kardashian-Jenner već godinama priređuju božićni tulum koji slovi kao najskuplji u svijetu showbiza. Kris Jenner je s tulumima na Badnjak krenula još 1978. godine, a štošta se promijenilo u obitelji od onda. Pogledajte kako su se članovi popularne reality obitelji mijenjali.
Božićne proslave obitelji Kardashian-Jenner godinama slove za jedne od najraskošnijih u Hollywoodu, a sada je napokon otkriveno kako se zapravo dijele troškovi tog glamuroznog okupljanja. | Foto: Instagram
Božićne proslave obitelji Kardashian-Jenner godinama slove za jedne od najraskošnijih u Hollywoodu, a sada je napokon otkriveno kako se zapravo dijele troškovi tog glamuroznog okupljanja. | Foto: Instagram
