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TUGA ZBOG GUBITKA MAJKE

FOTO Kate Beckinsale kritizirali su zbog izgleda, pogledajte kako se mijenjala kroz godine

Britanska glumica preživjela je tešku borbu s anoreksijom, zablistala uz najveće holivudske zvijezde i pronašla ljubav na snimanju filma koji joj je promijenio život. Prije par godina je u Hrvatskoj snimala film 'Canary Black' koji se večeras prikazuje na Trgu bana Josipa Jelačića u sklopu programa „Zagreb – filmski grad“ Cinehill festivala,
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25th Annual ELLE Women in Hollywood Celebration
Kate Beckinsale rođena je 26. srpnja 1973. godine u Londonu. Kći je poznatog britanskog glumca Richarda Beckinsalea, zvijezde kultne serije Porridge, i kazališne glumice Judy Loe. Djetinjstvo joj nije bilo lako. | Foto: Meleah Loya/Press Association/PIXSELL
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Kate Beckinsale rođena je 26. srpnja 1973. godine u Londonu. Kći je poznatog britanskog glumca Richarda Beckinsalea, zvijezde kultne serije Porridge, i kazališne glumice Judy Loe. Djetinjstvo joj nije bilo lako. | Foto: Meleah Loya/Press Association/PIXSELL
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