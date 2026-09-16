FOTO Kći Nives Celzijus postala prava ljepotica, a njenu fotku komentirala je i ponosna mama

Objava je u kratkom roku prikupila brojne lajkove i komentare u kojima su pratitelji i prijatelji pohvalili Taishin izgled. Među oduševljenim komentarima našli su se i oni poznatih osoba poput Ecije Ivušić i Snježane Schillinger, koje su joj uputile emotikone srca i komplimente. | Foto: Instagram