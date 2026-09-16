FOTO Kći Nives Celzijus postala prava ljepotica, a njenu fotku komentirala je i ponosna mama

Taisha Drpić, kći pjevačice i glumice Nives Celzijus te bivšeg nogometaša Dine Drpića, sve više privlači pažnju javnosti, a svojom posljednjom objavom na Instagramu ponovno je oduševila pratitelje.
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Mlada maturantica podijelila je seriju fotografija na kojima pozira u elegantnom izdanju s pogledom na zagrebačke brežuljke, a objava je izazvala lavinu pozitivnih reakcija, uključujući i onu njezine poznate majke.
| Foto: Instagram
Mlada maturantica podijelila je seriju fotografija na kojima pozira u elegantnom izdanju s pogledom na zagrebačke brežuljke, a objava je izazvala lavinu pozitivnih reakcija, uključujući i onu njezine poznate majke. |
Foto: Instagram
Mlada maturantica podijelila je seriju fotografija na kojima pozira u elegantnom izdanju s pogledom na zagrebačke brežuljke, a objava je izazvala lavinu pozitivnih reakcija, uključujući i onu njezine poznate majke.
| Foto: Instagram
Uz jednostavan opis "Jedna ozbiljna", Taisha je objavila četiri fotografije snimljene u suton na prostranoj terasi obiteljskog doma u zagrebačkim Šestinama.
| Foto: Instagram
Na slikama pozira zamišljenog i ozbiljnog izraza lica, u profinjenoj modnoj kombinaciji koja se sastojala od klasičnog bež baloner kaputa, ispod kojeg se nazirala satenska majica tamne boje s detaljima od čipke.
| Foto: Instagram
Cijeli prizor odaje dojam spontanog modnog editorijala, a Taisha je pokazala da se pred objektivom snalazi s lakoćom.
| Foto: Instagram
Objava je u kratkom roku prikupila brojne lajkove i komentare u kojima su pratitelji i prijatelji pohvalili Taishin izgled. Među oduševljenim komentarima našli su se i oni poznatih osoba poput Ecije Ivušić i Snježane Schillinger, koje su joj uputile emotikone srca i komplimente.
| Foto: Instagram
Ipak, najviše pažnje privukao je komentar njezine majke Nives Celzijus. "Najljepša moja. Ovdje kao da te @tanja_baroque rodila", napisala je ponosna majka, usporedivši ljepotu svoje kćeri s poznatom vizažisticom.
| Foto: Instagram
Ovaj komentar pokazuje poseban i prisan odnos majke i kćeri, a Nives ne propušta priliku javno podržati Taishu, koja je nedavno proslavila i maturalnu večer u pratnji oba roditelja te tatine nove djevojke Ines Katarinom Sušom.
| Foto: Instagram
Ispod fotografija Taisha je napisala kako je o ovakvom zajedništvu 'mogla samo sanjati' i kako je njena maćeha nježna i brižna.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram/Nives Celzijus
Foto Instagram/Nives Celzijus
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram/Nives Celzijus
Foto Instagram/Nives Celzijus
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram