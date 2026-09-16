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POZIRALA U ELEGANTNOM IZDANJU

FOTO Kći Nives Celzijus postala prava ljepotica, a njenu fotku komentirala je i ponosna mama

Taisha Drpić, kći pjevačice i glumice Nives Celzijus te bivšeg nogometaša Dine Drpića, sve više privlači pažnju javnosti, a svojom posljednjom objavom na Instagramu ponovno je oduševila pratitelje.
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FOTO Kći Nives Celzijus postala prava ljepotica, a njenu fotku komentirala je i ponosna mama
Mlada maturantica podijelila je seriju fotografija na kojima pozira u elegantnom izdanju s pogledom na zagrebačke brežuljke, a objava je izazvala lavinu pozitivnih reakcija, uključujući i onu njezine poznate majke. | Foto: Instagram
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Mlada maturantica podijelila je seriju fotografija na kojima pozira u elegantnom izdanju s pogledom na zagrebačke brežuljke, a objava je izazvala lavinu pozitivnih reakcija, uključujući i onu njezine poznate majke. | Foto: Instagram
Komentari 12

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