LIJEPA TAISHA FOTO Kći Nives Celzijus zaludila je fanove: 'Pa ista si mama!'

Lijepa Taisha Drpić bila je sa svojom majkom, Nives Celzijus, na putu u Istanbulu odakle su objavile nekoliko zajedničkih fotografija. Njihovim je pratiteljima teško reći koja je ljepša...