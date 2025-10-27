FOTO Kći slavnog rokera često je mijenjala izgled, priznaje da je zbog operacije izgubila 40 kila

Kelly Osbourne kći je pokojnog pjevača Ozzyja Osbournea, a danas slavi 41. rođendan. Proslavila se zahvaljujući reality emisiji "The Osbournes" početkom 2000-ih godina, a u to je vrijeme snimila i dva studijska albuma. Bavila se glumom i dizajnom. U galeriji provjerite kako se mijenjala kroz godine.
Kelly je zbog karijere svog oca u mladosti često mijenjala dom. Živjela je na čak 20 različitih mjesta u SAD-u i Velikoj Britaniji te je često mijenjala škole.
| Foto: pixsell/ilsutracija
Kelly je zbog karijere svog oca u mladosti često mijenjala dom. Živjela je na čak 20 različitih mjesta u SAD-u i Velikoj Britaniji te je često mijenjala škole.
|
Foto: pixsell/ilsutracija
Kelly je zbog karijere svog oca u mladosti često mijenjala dom. Živjela je na čak 20 različitih mjesta u SAD-u i Velikoj Britaniji te je često mijenjala škole.
| Foto: pixsell/ilsutracija
Kada je imala 17 godina, njezina obitelj je svakodnevno bila pred kamerama zbog MTV-eve reality serije "The Osbournes". Serija je završila sa snimanjem kada je imala 20 godina.
| Foto: pixsell/ilsutracija
Kelly je ispričala kako joj je život pred kamerama bio izrazito stresan. Postala je poznata zbog britkog jezika, iskrenosti i svoje vrckavosti.
| Foto: pixsell/ilsutracija
Tijekom snimanja showa često se komentirao njezin stil odijevanja, a 2004. je pokrenula vlastitu liniju odjeće Stiletto Killers. Linija je potrajala dvije godine prije nego što ju je ugasila.
| Foto: pixsell/ilsutracija
Debitantski album "Shut Up" objavila je 2002. godine, a obradom Madonnine pjesme "Papa Don't Preach" osvojila je brojne top ljestvice. Na albumu je objavljena i obrada hita Black Sabbatha "Changes" koju je snimila s ocem. Drugi album "Sleeping in the Nothing" objavila je 2005., nakon čega je odustala od glazbe.
| Foto: pixsell/ilsutracija
Već na naslovnici drugog albuma počeli su kružiti komentari o njezinoj vidno vitkijoj liniji, iako je Kelly često govorila da joj bucmasta figura savršeno pristaje te da ju ne bi mijenjala.
| Foto: pixsell/ilsutracija
U to se vrijeme okušala i kao glumica te se pojavila u ABC-evoj seriji "Life as We Know It".
| Foto: AFP/PIXSELL/ILUSTRACIJA
Dugo se borila s ovisnostima, a zbog ovisnosti o tabletama je nekoliko puta bila na liječenju. Često je u intervjuima isticala da su joj klinike za odvikavanje uvelike pomogle da dođe na pravi put.
| Foto: Reuters/PIXSELL, Screenshot/L'Equpie
Kelly Osbourne se posljednjih godina nije odmicala od televizijskih projekata. Bila je sutkinja u nekoliko emisija, uključujući "Project Catwalk" te "RuPaul's Drag Race".
| Foto: Press Association/Pixsell/nordphoto / Alterphoto /Borja B.Hojas
Reality emisijama se bavi i danas, a trenutačno radi na projektu "Lego Masters Jr.".
Kći slavnog rokera Ozzyja Osbournea je priznala da je 2018. zbog debljine bila na operaciji želučane premosnice i tada je skinula gotovo 40 kilograma.
| Foto: Instagram
Kelly se godinama borila s viškom kilograma, a nakon trudnoće odlučila je stati tome na kraj. Posljednjih je godina izgubila preko 15 kilograma, a mnogi vjeruju kako njen novi izgled nije samo posljedica zdrave prehrane već i plastičnih operacija.
| Foto: Instagram
U dugogodišnjoj je vezi sa Sidom Wilsonom, s kojim se zaručila na posljednjem koncertu svoga oca Ozzyja u srpnju ove godine. Par je 2022. godine dobio sina.
| Foto: Reuters/Pixsell - ILUSTRACIJA
Foto Insagram/screenshot
Foto pixsell/ilsutracija
Foto PA/Pixsell
Foto DPA/Pixsell
Foto Insagram/screenshot
Foto PA/Pixsell
Foto Reuters/Pixsell - ILUSTRACIJA
Foto PA/Pixsell
Foto PA/Pixsell
Foto HPA/IPA/PIXSELL/IPA/PIXSELL/Instagram
Foto zz/Raoul Gatchalian/starmaxinc.com
Foto Instagram
Foto Kelly Osbourne/Instagram
Foto Kelly Osbourne/Instagram
Foto Kelly Osbourne/Instagram
Foto Kelly Osbourne/Instagram
Foto Kelly Osbourne/Instagram