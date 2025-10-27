Obavijesti

Galerija

Komentari 1
DRASTIČNA PROMJENA

FOTO Kći slavnog rokera često je mijenjala izgled, priznaje da je zbog operacije izgubila 40 kila

Kelly Osbourne kći je pokojnog pjevača Ozzyja Osbournea, a danas slavi 41. rođendan. Proslavila se zahvaljujući reality emisiji "The Osbournes" početkom 2000-ih godina, a u to je vrijeme snimila i dva studijska albuma. Bavila se glumom i dizajnom. U galeriji provjerite kako se mijenjala kroz godine.
Pixsell
Kelly je zbog karijere svog oca u mladosti često mijenjala dom. Živjela je na čak 20 različitih mjesta u SAD-u i Velikoj Britaniji te je često mijenjala škole. | Foto: pixsell/ilsutracija
1/31
Kelly je zbog karijere svog oca u mladosti često mijenjala dom. Živjela je na čak 20 različitih mjesta u SAD-u i Velikoj Britaniji te je često mijenjala škole. | Foto: pixsell/ilsutracija
Komentari 1

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025