FOTO Kevin iz filma 'Sam u kući' danas slavi 46. rođendan, evo kako se mijenjao kroz godine

Macaulay Culkin proslavio se kao dječak u mnogima omiljenom božićnom filmu 'Sam u kući'. Od tada je prošao i kroz teške periode, odustao je od glume, s roditeljima bio na sudu, a i uhićen je zbog droge. Danas je suprug i otac dvoje djece.
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Uloga Kevina McCallistera u filmu 'Sam u kući' donijela je Macaulayu svjetsku slavu. Danas slavi 46. rođendan
| Foto: United Archives/DPA/PIXSELL
Uloga Kevina McCallistera u filmu 'Sam u kući' donijela je Macaulayu svjetsku slavu. Danas slavi 46. rođendan |
Foto: United Archives/DPA/PIXSELL
Uloga Kevina McCallistera u filmu 'Sam u kući' donijela je Macaulayu svjetsku slavu. Danas slavi 46. rođendan
| Foto: United Archives/DPA/PIXSELL
Prije slave, obitelj Culkin borila se financijski, a oca glumac često opisuje kao agresivnog. Njegovi roditelji su, osim njega, imali još šestero djece. Macaulayeva braća Kieran i Rory danas su također poznati glumci.
| Foto: /DPA/PIXSELL
Obiteljski problemi nisu prestali kada je 'kapnula' lova od popularnog božićnog filma. Njegovi roditelji, koji se nikada nisu oženili, odlučili su se razići, a sve je popraćeno vrlo javnom raspravom o skrbništvu.
| Foto: Debbie VanStory/PRESS ASSOCIATIO
'Njegovo ponašanje proizlazilo je iz ljubomore jer sve što je on htio postići u životu, ja sam postigao prije nego što sam navršio 10 godina, rekao je 2018. Macaulay, koji s ocem već godinama nije u kontaktu.
| Foto: Lionel Hahn/Press Association/Pixsell
Tijekom borbe za skrbništvo, Macaulay je otkrio koliko zapravo 'vrijedi'. Novac koji je zarađivao od filmova bio je u posebnom fondu kojim su upravljali njegovi roditelji. Bio je to iznos između 15 i 20 mil. dolara.
| Foto: C3396/DPA
Na sudu je zatražio da se 'emancipira' od roditelja, odnosno da ima neovisnog izvršitelja fonda, umjesto da njime upravljaju njegova majka i otac. Danas je jedan od rijetkih dječjih zvijezda koji su zadržali kontrolu nad svojim financijama.
| Foto: Tammie Arroyo/Press Association/PIXSELL
Slava mu nije ponekad lako padala. Iako priznaje da je volio isprva pažnju, nakon nekog vremena mu je bilo dosta. Zato se povukao iz glume nakon filma 'Richie Rich', ali se vratio 2000. godine.
| Foto: Press Association/PIXSELL/Jasen Vinlove/REUTERS
Par godina kasnije uhićen je zbog posjedovanja droge. Policija je kod njega našla marihuanu i još dvije vrste droge. Na sudu je prvo rekao da nije kriv, a kasnije priznao da je. Iako se i kasnije pričalo da voli 'koketirati' s drogom i alkoholom, Culkin je tvrdio: 'Nikad nisam otišao toliko daleko da bi mi trebala tuđa pomoć'.
| Foto: YouTube/screenshoot
Još kao tinejdžer oženio se djevojkom koju je upoznao u školi. No, razveli su se 2002. godine. Kasnije ga je obilježila i veza s Milom Kunis, s kojom je bio od 2002. do 2011. godine.
| Foto: OConnor-Arroyo/Press Association/PIXSELL/Promo
'Bilo je to užasno što sam mu učinila', rekla je 2018. Kunis o prekidu. Glumica je danas u braku s kolegom iz serije 'Lude 70-e', Ashtonom Kutcherom.
| Foto: Hubert Boesl/DPA/PIXSELL
No, i Culkina je čekala ljubav. Na setu filma 'Changeland' 2017. godine upoznao je Brendu Song, koja se, kao i on proslavila već kao dijete
| Foto: TheImageDirect.com
Prvo dijete dobili su 2021. godine, godinu dana kasnije su se zaručili, a 2023. na svijet je stigao i njihov drugi sin.
| Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS
Culkin je prije dvije godine godine dobio svoju zvijezdu na Stazi slavnih u Hollywoodu. Na ceremoniju je došla i njegova obitelj.
| Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS
Culkin se ove godine emotivno oprostio od Catherine O'Hare, njegove majke iz filma "Sam u kući". "Mama. Mislio sam da još imamo vremena. Htio sam još trenutaka s tobom. Htio sam samo sjediti pokraj tebe. Čuo sam te. Ali imao sam još toliko toga za reći. Volim te. Vidjet ćemo se opet", napisao je nakon njezine smrti u siječnju ove godine.
| Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS
Foto MARIO ANZUONI/REUTERS
Foto Doug Peters
Foto Profimedia/arhivska fotografija
Foto Youtube/Screenshoot
Foto Profimedia/arhivska fotografija
Foto DANIEL COLE
Foto MARIO ANZUONI/REUTERS
Foto Gary A. Vasquez/REUTERS
Foto DAVID SWANSON/REUTERS
Foto DANIEL COLE/REUTERS