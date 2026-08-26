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OSJEĆATE LI SE STARO?

FOTO Kevin iz filma 'Sam u kući' danas slavi 46. rođendan, evo kako se mijenjao kroz godine

Macaulay Culkin proslavio se kao dječak u mnogima omiljenom božićnom filmu 'Sam u kući'. Od tada je prošao i kroz teške periode, odustao je od glume, s roditeljima bio na sudu, a i uhićen je zbog droge. Danas je suprug i otac dvoje djece.
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Kevin - Allein In New York
Uloga Kevina McCallistera u filmu 'Sam u kući' donijela je Macaulayu svjetsku slavu. Danas slavi 46. rođendan | Foto: United Archives/DPA/PIXSELL
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Uloga Kevina McCallistera u filmu 'Sam u kući' donijela je Macaulayu svjetsku slavu. Danas slavi 46. rođendan | Foto: United Archives/DPA/PIXSELL
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