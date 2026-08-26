FOTO Kevin iz filma 'Sam u kući' danas slavi 46. rođendan, evo kako se mijenjao kroz godine

Culkin se ove godine emotivno oprostio od Catherine O'Hare, njegove majke iz filma "Sam u kući". "Mama. Mislio sam da još imamo vremena. Htio sam još trenutaka s tobom. Htio sam samo sjediti pokraj tebe. Čuo sam te. Ali imao sam još toliko toga za reći. Volim te. Vidjet ćemo se opet", napisao je nakon njezine smrti u siječnju ove godine. | Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS