FOTO Klapa Intrade i Bralić slavili 40 godina. Među brojnim gostima Plenković i Zlatko Dalić

Klapa je spektakl u Areni najavila kao koncert zahvale publici, a bila to kruna velike turneje koja je uključivala hrvatske gradove i znamenitosti, od zadarskog Foruma i pulske Arene, od Trsata do splitskih Gripa...
Koncertom u rasprodanoj zagrebačkoj Areni okupivši sve generacije, klapa Tomislav Braalić i Klapa Intrade proslavili su 40 godina svoje glazbene karijere.
Koncertom u rasprodanoj zagrebačkoj Areni okupivši sve generacije, klapa Tomislav Braalić i Klapa Intrade proslavili su 40 godina svoje glazbene karijere.
Kruna je to velike turneje koja je uključivala hrvatske gradove i znamenitosti, od zadarskog Foruma i pulske Arene, od Trsata do splitskih Gripa.
Na koncertu su se pojavila brojna poznata lica.
Andrej Plenković, Gordan Jandroković sa suprugom Sonjom, Davor Božinović sa suprugom Jasnom, Branko Bačić i Zvonimir Frka-Petešić sjedili su jedno pored drugog u prvom redu zagrebačke Arene, uživajući u slavljeničkom koncertu.
Dobro znane hitove pjevušio je i izbornik hrvatske nogometne reperezentacije Zlatko Dalić, koji je na koncert stigao sa suprugom Davorkom, ali i prvi čovjek HNS-a, Marijan Kustić, koji se smjestio pored Dalićevih sa svojom novom odabranicom Nikom Perenčević.
