FOTO Klapa Intrade i Bralić slavili 40 godina. Među brojnim gostima Plenković i Zlatko Dalić

Dobro znane hitove pjevušio je i izbornik hrvatske nogometne reperezentacije Zlatko Dalić, koji je na koncert stigao sa suprugom Davorkom, ali i prvi čovjek HNS-a, Marijan Kustić, koji se smjestio pored Dalićevih sa svojom novom odabranicom Nikom Perenčević. | Foto: Luka Antunac/PIXSELL