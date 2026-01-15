FOTO Koji povratak u prošlost! Pogledajte kako je Žanamari izgledala kao plavuša...

Žanamari Lalić vratila se deset godina u prošlost, u vrijeme kada je bila obojena u plavo. Nizom fotografija na Instagramu podsjetila je pratitelje kako je izgledala te 2016. godine, ali je priznala i da je zažalila zbog nekih odluka.
Pjevačica Žanamari Perčić, danas poznata po svojoj impresivnoj figuri i prepoznatljivoj tamnoj kosi, odlučila je svoje pratitelje na Instagramu vratiti deset godina u prošlost.
| Foto: Instagram/Žanamari
Foto: Instagram/Žanamari
| Foto: Instagram/Žanamari
Objavom niza fotografija iz 2016. godine prisjetila se razdoblja kada je bila plavuša, no uz fotografije je uputila i neočekivanu, duhovitu poruku koja je izazvala brojne reakcije.
| Foto: Instagram/Žanamari
"Nek moja 2016ta bude reminder svima da se ne farbaju u plavo! I da pojedu nešto", napisala je Žanamari uz objavu, aludirajući ne samo na drastičnu promjenu boje kose, već i na svoju tadašnju figuru.
| Foto: Instagram/Žanamari
Objava je brzo prikupila brojne komentare, a mišljenja pratitelja bila su podijeljena. Dok su joj jedni poručili da joj je plava kosa odlično stajala uz komplimente poput "Tebi sve stoji!" i "Super ti je blond!", drugi su se složili da joj današnji izgled puno bolje pristaje. "Puno lipša ovako", jedan je od komentara koji odražava mišljenje mnogih koji pjevačicu preferiraju kao brinetu.
| Foto: Instagram/Žanamari
