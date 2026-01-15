Obavijesti

FOTO Koji povratak u prošlost! Pogledajte kako je Žanamari izgledala kao plavuša...

Žanamari Lalić vratila se deset godina u prošlost, u vrijeme kada je bila obojena u plavo. Nizom fotografija na Instagramu podsjetila je pratitelje kako je izgledala te 2016. godine, ali je priznala i da je zažalila zbog nekih odluka.
Pjevačica Žanamari Perčić, danas poznata po svojoj impresivnoj figuri i prepoznatljivoj tamnoj kosi, odlučila je svoje pratitelje na Instagramu vratiti deset godina u prošlost. | Foto: Instagram/Žanamari
