FOTO Kolinda Grabar-Kitarović istaknula figuru na svečanosti

Bivša predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović (54) pojavila se na predstavljanju knjige Mate Granića u elegantnom izdanju.

Za tu prigodu u Nacionalnoj sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu odabrala je haljinu na preklop u kojoj je istaknula svoju figuru, a kosu je raspustila i lagano je uvila uz lice.

Uz nju ni ovog puta nije bio suprug Jakov Kitarović (54) s kojim je dugo nismo vidjeli u javnosti.

Grabar-Kitarović ispričala je svojedobno kako se Jakov nosio s forama na njegov račun dok je bila predsjednica.

- Znate ono 'Jakove izdrži' i tako dalje, nije njemu bilo tako loše. On je zapravo do određene mjere i uživao u svemu tome i on je uvijek zapravo na početku braka meni rekao 'joj, ja bih tako volio biti s djecom' - kazala je za IN Magazin.

Inače, Kolinda je Jakova upoznala dok je studirao elektrotehniku na Fakultetu elektrotehnike i računarstva, a za njih je, kako je ispričala, bila sudbonosna novogodišnja zabava. Svidio joj se zbog svojih stavova o ravnopravnosti spolova.

- Podredio je karijeru mojoj, i s djecom provodio dane i noći - istaknula je jednom prilikom. Vjenčali su se 1996. te imaju kćer Katarinu i sina Luku.

