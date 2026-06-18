Sjećate se Ive, Ćorlukine bivše? Njeno je ime tetovirao pa skidao, sad je neprepoznatljiva

Ljubavna priča našeg tada mladog nogometaša Vedrana Ćorluke i studentice Ive Buzov započela je 2007. godine, a par je prekinuo nakon tri godine veze. Mnogi još pamte tetovaži Ivina imena i datuma rođenja na Ćorlukinoj šaci koju je kasnije laserski skinuo...
Prije gotovo 20 godine, točnije 2007., Iva Buzov bila je studentica prava iz Velike Gorice, a Ćorluka je tada bio mlada zvijezda Dinama.
| Foto: Privatni albumi
Prije gotovo 20 godine, točnije 2007., Iva Buzov bila je studentica prava iz Velike Gorice, a Ćorluka je tada bio mlada zvijezda Dinama. |
Foto: Privatni albumi
Prije gotovo 20 godine, točnije 2007., Iva Buzov bila je studentica prava iz Velike Gorice, a Ćorluka je tada bio mlada zvijezda Dinama.
| Foto: Privatni albumi
Veza, koja je trajala tri godine, bila je vrlo ozbiljna. Kada je Čarli početo igrati za Tottenham, Iva je zbog njega jedno vrijeme živjela u Londonu.
| Foto: 24sata
Pisalo se i da ću Ćorluka i Iva zaručeni.
| Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunić/PIXSELL/
On je na svoju desnu šaku istetovirao njeno ime i datum rođenja.
| Foto: Ilustracija/Robert Anic/PIXSELL
No nakon što je ljubav pukla tu je tetovažu uklonio.
| Foto: 24sata
Foto pixsell/ilsutracija
Godine 2010. svatko je krenuo svojim putem. Iava je tad imala 23 godine, a Vedran je godinu stariji od nje.
| Foto: Instagram/Iva Buzov
Iva ga je navodno ostavila poslije tri godine veze. Prijatelji, koji napominju kako je ona divna djevojka, tvrde da su prekinuli jer je u vezi nestalo strasti.
| Foto: Instagram/Iva Buzov
Nakon prekida, Iva se natjecala na jednom online izboru za ljepotu. Naime, Facebook stranica Gentleman's Choice organizirala je izbor 25 najljepših djevojaka s područja Hrvatske, BiH, Srbije, Crne Gore, Slovenije i Makedonije, a Iva se našla među njima.
| Foto: Instagram/Iva Buzov
Danas je Iva manje u medijima, iako na Instagramu ima više od 44 tisuće pratitelja.
| Foto: Instagram/Iva Buzov
Nakon gotovo 20 godina, rijetki bi je prepoznali i 'spojili' s Ćorlukom.
| Foto: Instagram/Iva Buzov
Foto Instagram/Iva Buzov
Foto Instagram/Iva Buzov
Foto Instagram/Iva Buzov
Foto Instagram/Iva Buzov
Foto Instagram/Iva Buzov
Foto Instagram/Iva Buzov
Foto Instagram/Iva Buzov
Foto Instagram/Iva Buzov
Foto Instagram/Iva Buzov
Foto Instagram/Iva Buzov
Foto Instagram/Iva Buzov
Foto Instagram/Iva Buzov
Foto Antonio Bronic/VL
Foto Antonio Bronic/VL
Foto Instagram/orijent
Foto Instagram/orijent
Foto Privatni albumi
Foto Marko Lukunic/PIXSELL