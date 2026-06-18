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FATALNA LJUBAV

Sjećate se Ive, Ćorlukine bivše? Njeno je ime tetovirao pa skidao, sad je neprepoznatljiva

Ljubavna priča našeg tada mladog nogometaša Vedrana Ćorluke i studentice Ive Buzov započela je 2007. godine, a par je prekinuo nakon tri godine veze. Mnogi još pamte tetovaži Ivina imena i datuma rođenja na Ćorlukinoj šaci koju je kasnije laserski skinuo...
Sjećate se Ive, Ćorlukine bivše? Njeno je ime tetovirao pa skidao, sad je neprepoznatljiva
Prije gotovo 20 godine, točnije 2007., Iva Buzov bila je studentica prava iz Velike Gorice, a Ćorluka je tada bio mlada zvijezda Dinama. | Foto: Privatni albumi
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Prije gotovo 20 godine, točnije 2007., Iva Buzov bila je studentica prava iz Velike Gorice, a Ćorluka je tada bio mlada zvijezda Dinama. | Foto: Privatni albumi
Komentari 8

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