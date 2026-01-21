FOTO Kolinda se okupala na Antarktici, pogledajte skok u ledenu vodu: Jedan, dva, tri!

Hrvatska grupa je još uvijek na broju. Svi smo iznad vode, dišemo. Vidjet ćemo danas popodne, tko živ, a tko mrtav. Tom se porukom s Antarktike javila bivša predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović, a kasnije je pokazala i da to nije samo fraza. S gumenjaka je skočila ravno u ledeno more.

Skok je bio kratak i pod nadzorom, ali dovoljan da se pretvori u jedan od najupečatljivijih trenutaka cijelog putovanja.

Foto: Kolinda Grabar Kitarović/Instagram (screenshot)

Na najjužniji kontinent svijeta Grabar-Kitarović je otputovala u društvu poznatog putnika i influencera Kristijana Iličića, koji je i prvi objavio da se nalaze na Antarktici.

Foto: Kolinda Grabar Kitarović/Instagram (screenshot)

Putovanje je organizirano preko njegove agencije, specijalizirane za ekstremne i rijetke destinacije. Cijena aranžmana, prema dostupnim informacijama, iznosi 16.990 eura po osobi.

Foto: Instagram/Kolinda Grabar-Kitarovic