FOTO Kraljevi ulice i Marko Kutlić rasplesali centar Zagreba
Počeo je jubilarni, 30. Cest is d’Best, festival koji već desetljećima pretvara centar Zagreba u veliku otvorenu pozornicu punu glazbe, performansa, uličnih umjetnika i dobre atmosfere. Nakon spektakularnog otvorenja hodanjem po žici iznad središta grada, program se u četvrtak navečer nastavio koncertima na Zrinjevcu i u Preradovićevoj ulici.
Na Glazbenom paviljonu na Zrinjevcu nastupili su Kraljevi ulice, osnivači festivala i jedno od zaštitnih lica zagrebačke ulične scene, dok je publiku u Preradovićevoj ulici zabavljao Marko Kutlić, ovogodišnji pobjednik Zagrebfesta kojemu nastupi na ulici nisu nepoznanica jer je upravo kao ulični svirač gradio dio svoje glazbene priče. | Foto: Marko Prpic/PIXSELL