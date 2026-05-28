Goran Ivanišević izgubio je na sudu, bivša supruga Tatjana Dragović mu ne duguje ni centa!

Tri i pol godine nakon što je Goran Ivanišević podnio privatnu tužbu protiv bivše supruge Tatjane Dragović, Općinski građanski sud u Zagrebu donio je nepravomoćnu presudu prema kojoj bivša manekenka bivšem tenisaču ne duguje ništa, piše Hajdi Karakaš Jakubin iz Jutarnjeg lista.

Ivanišević je od Dragović tražio više od 2,47 milijuna eura tvrdeći da joj je taj novac posudio, no sud je zaključio da nije dokazano postojanje ugovora o zajmu niti dogovor o vraćanju novca. Uz to, sud je odlučio da Dragović mora biti podmiren i parnični trošak u iznosu od 173.937 eura s pripadajućim kamatama.

Sud je tijekom postupka analizirao iskaze obiju strana, bankovne izvatke i međusobnu komunikaciju bivših supružnika. U obrazloženju presude sutkinja navodi kako sama činjenica da je Dragović podizala novac sa zajedničkog računa u Monaku i s Ivaniševićeva računa u Zagrebačkoj banci ne znači automatski da je riječ o pozajmici.

Prema sudu, ključno je bilo pitanje postoji li dokaz da je novac dan uz obvezu vraćanja i unaprijed dogovoren rok. Sutkinja je zaključila da to iz Ivaniševićeva iskaza ne proizlazi. On je tijekom postupka naveo kako je Dragović dopuštao podizanje novca za potrebe djece, ali tvrdi da je ona sredstva koristila i za vlastite potrebe nakon razvoda.

Sud je pritom posebno istaknuo dio njegova iskaza u kojem je rekao da je godinama promatrao takve transakcije bez reakcije. Pozvao se i na odredbu Zakona o obveznim odnosima prema kojoj osoba koja svjesno izvrši uplatu za koju zna da je nije dužna platiti nema pravo kasnije tražiti povrat tog novca.

U presudi se navodi i da sud nije mogao samostalno procijeniti financijsku dokumentaciju bez stručnog vještačenja. Kako traženi nalaz nije izrađen, a teret dokazivanja bio je na tužitelju, sud je zaključio da Ivanišević nije dokazao ni osnovu ni visinu tužbenog zahtjeva.

Iako je Dragović dobila prvostupanjsku presudu, privremena mjera blokade njezinih bankovnih računa ostaje na snazi do pravomoćnog završetka postupka.

Podsjetimo, tijekom jednog od prošlogodišnjih ročišta, koje je trajalo gotovo šest sati, Ivanišević je izjavio da je tužbu podnio jer smatra da je Dragović uzela novac koji, kako tvrdi, nije bio bračna stečevina nego njegova osobna zarada.