Obavijesti

Show

Komentari 3
NEPRAVOMOĆNA ODLUKA

Goran Ivanišević izgubio je na sudu, bivša supruga Tatjana Dragović mu ne duguje ni centa!

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
Goran Ivanišević izgubio je na sudu, bivša supruga Tatjana Dragović mu ne duguje ni centa!
3
ARHIVA - Zagreb: Dobrotvorna aukcija fotografija Jadrana Lazića | Foto: Jurica Galoić/PIXSELL

Sud je zaključio da mu bivša manekenka ne duguje ništa pa joj, nastavno na to, mora platiti 173.937 eura parničnog troška s kamatama

Admiral

Tri i pol godine nakon što je Goran Ivanišević podnio privatnu tužbu protiv bivše supruge Tatjane Dragović, Općinski građanski sud u Zagrebu donio je nepravomoćnu presudu prema kojoj bivša manekenka bivšem tenisaču ne duguje ništa, piše Hajdi Karakaš Jakubin iz Jutarnjeg lista.

ŠEST SATI TRAJALO ROČIŠTE Ivanišević na sudu: 'Financirao sam Tatjanu, njezinog partnera i njihovu obitelj, kao i svoju...'
Ivanišević na sudu: 'Financirao sam Tatjanu, njezinog partnera i njihovu obitelj, kao i svoju...'

Ivanišević je od Dragović tražio više od 2,47 milijuna eura tvrdeći da joj je taj novac posudio, no sud je zaključio da nije dokazano postojanje ugovora o zajmu niti dogovor o vraćanju novca. Uz to, sud je odlučio da Dragović mora biti podmiren i parnični trošak u iznosu od 173.937 eura s pripadajućim kamatama.

Grgo Jelavić/Pixsell
Grgo Jelavić/Pixsell | Foto: Grgo Jelavić/Pixsell

Sud je tijekom postupka analizirao iskaze obiju strana, bankovne izvatke i međusobnu komunikaciju bivših supružnika. U obrazloženju presude sutkinja navodi kako sama činjenica da je Dragović podizala novac sa zajedničkog računa u Monaku i s Ivaniševićeva računa u Zagrebačkoj banci ne znači automatski da je riječ o pozajmici.

Prema sudu, ključno je bilo pitanje postoji li dokaz da je novac dan uz obvezu vraćanja i unaprijed dogovoren rok. Sutkinja je zaključila da to iz Ivaniševićeva iskaza ne proizlazi. On je tijekom postupka naveo kako je Dragović dopuštao podizanje novca za potrebe djece, ali tvrdi da je ona sredstva koristila i za vlastite potrebe nakon razvoda.

Sud je pritom posebno istaknuo dio njegova iskaza u kojem je rekao da je godinama promatrao takve transakcije bez reakcije. Pozvao se i na odredbu Zakona o obveznim odnosima prema kojoj osoba koja svjesno izvrši uplatu za koju zna da je nije dužna platiti nema pravo kasnije tražiti povrat tog novca.

CIJENA OKO 2000 EURA Tatjana na ročište s Goranom stigla u elegantnoj haljini: Sličnu je nosila i Kate Middleton
Tatjana na ročište s Goranom stigla u elegantnoj haljini: Sličnu je nosila i Kate Middleton

U presudi se navodi i da sud nije mogao samostalno procijeniti financijsku dokumentaciju bez stručnog vještačenja. Kako traženi nalaz nije izrađen, a teret dokazivanja bio je na tužitelju, sud je zaključio da Ivanišević nije dokazao ni osnovu ni visinu tužbenog zahtjeva.

Iako je Dragović dobila prvostupanjsku presudu, privremena mjera blokade njezinih bankovnih računa ostaje na snazi do pravomoćnog završetka postupka.

Podsjetimo, tijekom jednog od prošlogodišnjih ročišta, koje je trajalo gotovo šest sati, Ivanišević je izjavio da je tužbu podnio jer smatra da je Dragović uzela novac koji, kako tvrdi, nije bio bračna stečevina nego njegova osobna zarada.

ATP Finals
Foto: GUGLIELMO MANGIAPANE

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 3
FOTO Gdje su danas gospođe i gospoda Savršeni? Jedni prekidaju, drugi se vjenčaju...
NAKON SHOWA

FOTO Gdje su danas gospođe i gospoda Savršeni? Jedni prekidaju, drugi se vjenčaju...

Iza nas je pet sezona showa 'Gospodin Savršeni', a životi kandidata nakon snimanja nastavili su teći svojim tokom. Dok neki prekidaju veze, drugi su stali pred oltar. Prisjetimo se svih 'Savršenih' i njihovih tadašnjih izabranica...
Nakon prekida sa Šimom, Maja Šuput otputovala iz Hrvatske
NE STAJE

Nakon prekida sa Šimom, Maja Šuput otputovala iz Hrvatske

U Skoplju završava novu pjesmu 'Nedovoljno lijep', a pratitelji se već pitaju krije li se iza naziva i poruka bivšem dečku
FOTO Joško Gvardiol i djevojka Lu na ručku u kvartu. Evo kako je počela priča zaljubljenog para
PRIJE PRIPREMA

FOTO Joško Gvardiol i djevojka Lu na ručku u kvartu. Evo kako je počela priča zaljubljenog para

Joško Gvardiol spreman je za Svjetsko prvenstvo, a zadnje trenutke odmora odlučio je provesti s najmilijima. Viđen je na zagrebačkoj trešnjevci u restoranu, a uskoro će na pripreme

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026