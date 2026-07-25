Splićani napisali novu pjesmu Aci Lukasu: 'Vole kako pjevam Olivera, bio mi je najdraži...'

Aca Lukas, koji će 3. listopada 2026. godine održati veliki koncert u Arena Zagreb, predstavio je novu pjesmu 'Kikice' koja je privukla veliku pozornost publike. Zanimljivo je, naime, da iza nove numere stoji ekipa glazbenika iz Splita predvođena Tomijem Božikovićem te ne podsjeća na njegove prethodne pjesme.

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- Pjesmu su radili moji prijatelji iz Hrvatske, ekipa iz Splita. Oni vole kako ja pjevam njihov pop, pogotovo kada pjevam repertoar Olivera Dragojevića. Ponudili su mi pjesmu i meni je to bilo super - rekao je Aca Lukas koji ni sam nikad nije skrivao da mu je Oliver Dragojević omiljeni pjevač, te je poznato da često na svojim koncertima i u emisijama izvodi pjesme velikana dalmatinske glazbe, među kojima su Oliver Dragojević i Mišo Kovač.

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Upravo ta povezanost s dalmatinskim glazbenim senzibilitetom dodatno je obilježena i novom pjesmom 'Kikice'. Za glazbu, tekst, aranžman i produkciju nove pjesme zaslužan je Tomi Božiković, koji potpisuje kompletan autorski pečat ove numere. U realizaciji pjesme sudjelovali su i Mladen Kalebić na klavijaturama, Davor Delić na bas gitari, Adrijan Marinčić na gitarama te Marin Katić na bubnjevima i perkusijama. Završnu obradu zvuka, odnosno mix i mastering, napravio je Vojan Koceić.

Foto: EDGE

Nakon gotovo četiri godine, Aca Lukas ponovno će 3. listopada zapjevati i pred zagrebačkom publikom. Publika u Areni Zagreb imat će priliku, osim pokoje dobro poznate dalmatinske pjesme, čuti i presjek njegove bogate karijere kroz pjesme koje su obilježile različita razdoblja njegovog stvaralaštva. Na repertoaru će se tako naći brojni hitovi poput 'Voliš li me', 'Lična karta', 'Kafana na Balkanu' i 'Pesma od bola', ali i nezaobilazne koncertne pjesme poput 'By Pass' i 'Omaklo mi se'.