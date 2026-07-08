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"NEPO BABIES"

FOTO Krenuli stopama slavnih roditelja i osvajaju Hollywood: Prepoznajete čija su ovo djeca?

Pojam "nepo babies" posljednjih je godina postao nezaobilazan u razgovorima o Hollywoodu. Odnosi se na djecu slavnih roditelja koja su i sama izgradila karijere u svijetu filma, glazbe ili mode. Među njima je i Maya Hawke, kći Ume Thurman i Ethana Hawkea, koja se uspješno afirmirala kao glumica. No ona nije jedina. Mnoge današnje zvijezde odrasle su u poznatim obiteljima i nastavile obiteljsku tradiciju.
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Glumica Maya Hawke je kćer holivudskih glumaca Ume Thurman i Ethana Hawkea. Danas slavi 28. rođendan. | Foto: Simone Comi / ipa-agency.net
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Glumica Maya Hawke je kćer holivudskih glumaca Ume Thurman i Ethana Hawkea. Danas slavi 28. rođendan. | Foto: Simone Comi / ipa-agency.net
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