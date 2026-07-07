Nova ljubav? Šime nakon Maje u društvu atraktivne plavuše: 'Šetali su se i držali za ruke'

Šetali su se gradom i držali za ruke, rekla nam je čitateljica koja je u utorak usred splitske ljetne vreve ugledala Šimu Eleza u društvu atraktivne plavuše. Djevojka koja je hodala uz prošlogodišnjeg Gospodina Savršenog, tvrdi čitateljica, poznata je splitska influencerica Klara Čerina.

Foto: čitatelj/24sata

U šetnji nisu djelovali nimalo ukočeno. Osmijeha nije nedostajalo, a njihov joj je opušteni splitski đir brzo zapeo za oko. Što se točno krije iza njihove šetnje, zasad znaju samo oni. Je li riječ o prijateljskom druženju ili nečemu više, nije poznato, ali prizor iz Splita stigao je u zanimljivom trenutku. Šime je donedavno ljubavne kadrove dijelio s Majom Šuput. Njihova se veza pratila u stopu, no krajem svibnja pjevačica je potvrdila da je toj priči došao kraj.

- Moram priznati da ne znam je li popratio nastup jer već neko vrijeme svatko živi svoju realnost. Znate kako je, svaka priča ima svoj početak i kraj, a mi smo se već neko vrijeme približili ovom drugom dijelu. Evo, iskrena sućut medijima i portalima koji su ostali bez dnevne doze showbiz novosti - rekla je kroz smijeh.

Šime se potom kratko oglasio za Net.hr.

- Maja i ja privatne trenutke nismo dijelili s javnosti. Prekid je naša privatna stvar i tako će ostati - poručio je.

Foto: čitatelj/24sata

I dok Maja ovih dana, sudeći prema objavama na društvenim mrežama, gušta u Španjolskoj sa sinom Bloomom i prijateljima, Markom Grubnićem i Momčilom Gurovićem, Šime je pažnju privukao u svom Splitu. I to u društvu djevojke koja nije samo influencerica. Čerina je po struci diplomirana arhitektica, a interes za prostor, interijere i estetiku odveo ju je i pred kamere. Šira javnost upoznala ju je kao voditeljicu i urednicu emisije 'Arhitekti i projekti' na Novoj TV.

- Oduvijek sam voljela arhitekturu, interijere i kreativno izražavanje, pa mi je ova emisija prilika da sve te svoje strasti spojim i podijelim s drugima. Motiviralo me to što ovakva emisija može inspirirati ljude, pokazati im ljepotu arhitekture i dizajna te im pružiti nove ideje za vlastite projekte - otkrila je ranije za Novu TV.