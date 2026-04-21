FOTO Kroz 100 fotografija pogledajte kako se Severina mijenjala tijekom karijere

Severinu mnogi smatraju jednom od najpopularnijih javnih osoba u Hrvatskoj te jednom od najpopularnijih glazbenica regije. Tijekom zavidne karijere surađivala je s brojnim kolegama, niže hit za hitom te je punila sve veće dvorane diljem Lijepe Naše, ali i šire. Pjevačica danas slavi 54. rođendan.
Severina je tijekom bogate karijere objavila 12 studijskih albuma, a od prvoga je bilo jasno da će pjevačica osvojiti domaću scenu. Danas je jedna od najvećih zvijezda regije.
Severina Vučković se glazbom profesionalno počela baviti 1990. godine, nakon što je prekinula školovanje da bi se posvetila karijeri.
Pobijedila je na radijskom natjecanju "DemoX" Radio Zagreba iste godine te je osvojila snimanje prvog albuma. S pjesmom "Vodi me na ples" nastupila je na Splitskom festivalu par mjeseci kasnije, a singlom "Sklopi oči muzika dok svira" oduševila je na Zagrebfestu te je osvojila prvu nagradu.
Godina dana značila je itekakvu razliku za njezinu karijeru, a nakon snimanja prvog albuma bila je i na prvoj turneji po Australiji.
Poznatog skladatelja Zrinka Tutića pjevačica je upoznala 1991. i s njime je snimila drugi album. "Tvoja prva djevojka" i "Kad si sam" prvi su njihovi hitovi kojima je oduševila publiku, a 1993. je s albumom "Dalmatinka" postala jedna od najtiražnijih izvođačica te godine.
"Dalmatinka" i "Paloma nera" smatraju se jednima od najvećih hitova 90-ih godina na domaćoj sceni, no to je bio tek njezin početak. Iste je godine bila na prvoj turneji po Hrvatskoj i regiji. "Trava zelena", duet sa Žerom "Ti si srce moje", "Moja stvar" i "Od rođendana do rođendana" samo su neki od hitova koji su uslijedili.
Njezina pjesma "Djevojka sa sela" iz 1998. godine postala je himnom hrvatske nogometne reprezentacije, a u to vrijeme razišla se od dugogodišnjeg suradnika Zrinka Tutića.
"Ja samo pjevam", "Pogled ispod obrva" i "Severgreen" albumi su koje je objavila prije 2006. godine, kada je s pjesmom "Moja štikla" otišla na Eurosong. Autori pjesme su Boris Novković i Goran Bregović, s kojim je počela suradnju koja je okrunila nekoliko godina njezine karijere.
Severina je u tom trenutku već bila najveća zvijezda na ovim prostorima, a pojavila se 2009. i na Splitskom festivalu. Otpjevala je "Ko to pita", jednu od posljednjih pjesama Đorđa Novkovića.
"Uzbuna", "Dobrodošao u klub", "Gas gas", "Brazil" i "Sekunde" samo su neki od njezinih hitova koje je posljednjih godina objavila. Severinin posljednji studijski album "Halo" objavljen je 2019. godine, no pjevačica se više fokusirala na singlove, nego na albume.
Prva Severinina javna veza bila je s Alenom Marinom, pjevačem grupe Kojoti, još 90-ih godina. Kasnije je bila zaručena za poduzetnika Srećka Vargeka, no 2005. su raskinuli zaruke.
Ljubila je Matu Čuljka i Slavka Šainovića, a s Milanom Popovićem dobila je sina. Pred oltar je stala s Igorom Kojićem, od kojeg se razišla 2021. godine.
U nastavku galerije pogledajte kako se tijekom karijere mijenjala Severina.
