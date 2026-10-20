ZIMA, KAKVA ZIMA? FOTO Krzno grije, ali dekolte se ne krije! J.Lo je pokazala što nosi ispod raskošnog kaputa

Od glave do pete se pokrila, ali na jednom mjestu ipak je ostavila malo više kože! Jennifer Lopez (57) za večernji izlazak odjenula je dugu crnu haljinu s dubokim dekolteom, a preko nje ogrnula raskošan kaput s velikim smeđim krznenim ovratnikom. No zakopčati ga do kraja? To joj očito nije bilo ni na kraj pameti! J.Lo ponosno je pokazala bujno poprsje, a kaput, koliko god bio raskošan, ovog je puta pao u drugi plan

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