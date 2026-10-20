FOTO Krzno grije, ali dekolte se ne krije! J.Lo je pokazala što nosi ispod raskošnog kaputa

Od glave do pete se pokrila, ali na jednom mjestu ipak je ostavila malo više kože! Jennifer Lopez (57) za večernji izlazak odjenula je dugu crnu haljinu s dubokim dekolteom, a preko nje ogrnula raskošan kaput s velikim smeđim krznenim ovratnikom. No zakopčati ga do kraja? To joj očito nije bilo ni na kraj pameti! J.Lo ponosno je pokazala bujno poprsje, a kaput, koliko god bio raskošan, ovog je puta pao u drugi plan
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Pjevačica i glumica svojim se izdanjem pohvalila na Instagramu, a posebno se potrudila pokazati kaput iz svih kutova.
| Foto: Instagram
Pjevačica i glumica svojim se izdanjem pohvalila na Instagramu, a posebno se potrudila pokazati kaput iz svih kutova. |
Foto: Instagram
Pjevačica i glumica svojim se izdanjem pohvalila na Instagramu, a posebno se potrudila pokazati kaput iz svih kutova.
| Foto: Instagram
Najprije je pozirala na stubištu, a zatim raširila ruke i otkrila njegovu tirkiznu podstavu.
| Foto: Instagram
Kaput su krasili i šareni cvjetni uzorci, široki rukavi te duge crne rese koje su sezale gotovo do poda.
| Foto: Instagram
Za večernji izlazak odabrala je i upečatljivu srebrnu ogrlicu, a kosu je podignula i ostavila nekoliko pramenova da joj padaju uz lice.
| Foto: Instagram
'Predivna si! Kakva kombinacija, volim te, kraljice!', 'Jednostavno wow! Opis kaže 'Večernji izlazak', a kombinacija poručuje 'Posjedujem cijeli grad', pisali su oduševljeni pratitelji. No nisu baš svi gledali samo njezin izgled. Jednog pratitelja zanimalo je je li krzno na raskošnom kaputu pravo.
| Foto: Instagram
Ovako je izgledala kad su je prije par tjedana snimili kako odlazi na trening.
| Foto: BUFR, GEVA
Nosila je sportski grudnjak i tajice visokog struka, a sve je uparila s bordo šiltericom, velikim sunčanim naočalama, bijelim tenisicama i visokim čarapama.
| Foto: BUFR, GEVA
Lopez već godinama ozbiljno trenira, a posljednjih godina posebno se posvetila dizanju utega.
| Foto: BUFR, GEVA
S težim treninzima krenula je tijekom priprema za film 'Hustlers', a s vremenom joj je cilj postao zadržati mišićnu masu i snagu.
| Foto: instagram
Njezin trener Dodd Romero ranije je otkrio da na treninzima radi sve od sumo čučnjeva i iskoraka do vježbi za trbuh, dok s trenericom Tracy Anderson prolazi dinamične serije za noge i stražnjicu, nerijetko i s dodatnim opterećenjem.
| Foto: Jennifer Lopez/Facebook
Foto Jennifer Lopez/Facebook
Foto BUFR, SPOT
Foto SPOT, BUFR
Foto BUFR, SPOT
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto Jennifer Lopez/Facebook
Foto Jennifer Lopez/Facebook
Foto Instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram