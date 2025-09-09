FOTO Kultna ekipa iz 'Bitanga i princeza' okupila se nakon 20 godina: 'Spojili su nas Boysi'

Ekipa iz kultne domaće serije 'Bitange i princeze' ponovno se okupila, a trenutak je na društvenim mrežama zabilježio Tarik Filipović.

- Bitange i princeze. Spojili su nas Zaprešić Boysi na snimanju svog novog spota. Nedostaje Mila Elegović. A tako je dobro vidjeti ih opet - napisao je Tarik uz fotografiju na kojoj pozira s Reneom Bitorajcem, Hrvojem Kečkešom, Draženom Čučekom i Natašom Dangubić.

Iako Mila Elegović nije bila prisutna, nostalgični susret glumačke postave razveselio je mnoge fanove serije koja je ostavila neizbrisiv trag na domaćoj televizijskoj sceni. Glumačka ekipa pozirala je ispred popularnog zagrebačkoga kafića, što je dodatno pojačalo nostalgiju kod obožavatelja serije koja je obilježila jedno televizijsko razdoblje.

Foto: Facebook

'Bitange i princeze' hrvatska je humoristična serija redatelja Gorana Kulenovića, nastala po uzoru na američku seriju 'Prijatelji'. Emitirali su je na Prvom programu HRT-a od 15. travnja 2005. do 8. ožujka 2010., a u pet sezona prikazano je ukupno 108 epizoda. Serija je ostala zapamćena po britkom humoru, osebujnim likovima i jedinstvenom pogledu na život mladih u Zagrebu.

Serija se vrti oko pet glavnih likova, koji žive u istoj zgradi te se okupljaju u kafiću Bitange i princeze. Robert Kumerle (Rene Bitorajac) nabrijani je dečko iz Dubrave koji je u stalnom sukobu s Irenom. Irena Grobnik (Mila Elegović) je ne previše bistra bivša manekenka koja s Robijem radi na Star TV-u.

Kazimir Hrastek (Hrvoje Kečkeš) pomalo je zbunjen tip koji sve zna o filmovima, stripovima i sličnom, ali se ne snalazi najbolje u društvu. Milijun puta je pogledao film "Casablanca" i poznat je po uzrečici "budimo realni". Njegov prijatelj iz djetinjstva Teodor Friščić (Tarik Filipović) uspješan je mladi odvjetnik kojeg je žena izbacila iz stana. Lucija Toč (Nataša Dangubić) je povučena, simpatična Irenina cimerica.

Glumačka je postava ove godine obilježila 20 godina od snimanja serije koja je zaintrigirala mnoge generacije. A evo gdje su glumci danas i što rade: Tarik Filipović, osim po glumi, poznat je kao voditelj mnogih TV emisija i nastavlja graditi karijeru u medijima.

Također se bavi kazalištem. Rene Bitorajac u posljednje vrijeme bio je angažiran u nekoliko velikih filmskih projekata i televizijskih serija, Mila Elegović i dalje je aktivna kao glumica, najviše u kazalištu i povremeno na televiziji, a bavi se i pisanjem te pjevanjem, Nataša Dangubić i dalje radi u kazalištu...