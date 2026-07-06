FOTO Kultna serija 'Suits' slavu je stekla prije 15 godine: Evo kako glumci danas izgledaju

Patrick J. Adams utjelovio je Mikea Rossa. Govoreći o svojim počecima u projektu, Adams je priznao kako u vrijeme kada je prihvatio ulogu nije bio svjestan koliko će zahtjevno biti snimanje dugotrajne televizijske serije. U razgovoru za Collider istaknuo je da je tada bio vrlo mlad i da nije razumio koliku razinu predanosti zahtijeva takav posao. Tek je s vremenom shvatio koliko sati rada, energije i ljubavi treba uložiti u projekt poput "Suitsa", opisujući cijelo iskustvo kao svojevrsno "grubo buđenje", iako ne bi ništa promijenio u svojoj odluci. | Foto: Youtube/Screenshoot