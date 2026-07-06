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FOTO Kultna serija 'Suits' slavu je stekla prije 15 godine: Evo kako glumci danas izgledaju

Serija 'Suits' na malim je ekranima bila od lipnja 2011. do rujna 2019. godine, a kasnije je stigla i na Netflix. Posebnu pozornost javnosti serija je privukla i zbog Meghan Markle, danas supruge princa Harryja. Značajnu ulogu u seriji ostvario je i Rick Hoffman koji je danas neprepoznatljiv. U galeriji provjerite gdje je glumačka postava danas te kako izgledaju
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FOTO Kultna serija 'Suits' slavu je stekla prije 15 godine: Evo kako glumci danas izgledaju
Radnja serije "Suits" prati izmišljenu odvjetničku tvrtku u New Yorku, a Rick Hoffman ostavio je neizbrisiv trag u seriji ulogom Louisa Litta, osebujnog odvjetnika čija su ambicioznost, emotivnost i nepredvidivo ponašanje osvojili milijune gledatelja diljem svijeta. Iako je često bio izvor komičnih situacija, Louis je kroz godine prerastao u jednog od najsloženijih i najomiljenijih likova serije. Hoffman inače danas slavi 56. rođendan. | Foto: Youtube/Screenshoot
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Radnja serije "Suits" prati izmišljenu odvjetničku tvrtku u New Yorku, a Rick Hoffman ostavio je neizbrisiv trag u seriji ulogom Louisa Litta, osebujnog odvjetnika čija su ambicioznost, emotivnost i nepredvidivo ponašanje osvojili milijune gledatelja diljem svijeta. Iako je često bio izvor komičnih situacija, Louis je kroz godine prerastao u jednog od najsloženijih i najomiljenijih likova serije. Hoffman inače danas slavi 56. rođendan. | Foto: Youtube/Screenshoot
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