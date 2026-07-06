SNIMKA PRIVOĐENJA 'Lauri se netko smijao. Ona je tad počela vikati. Uzela je čašu i razbila je'

Bivša natjecateljica showa 'Gospodin Savršeni', Laura Prgomet, privedena je u nedjelju navečer u Dubrovniku. Naime, tijekom večeri u jednom je kafiću u Dubrovniku došlo do incidenta, a čitatelj 24sata poslao nam je snimku privođenja te ispričao što se događalo.

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Pokretanje videa... VIDEO Privedena Laura iz Gospodina savršenog | Video: čitatelj/24sata

- Pio sam kavu u kafiću kada je došla. Nisam ju isprva ni skužio dok nisam čuo buku. Neki dečko joj se krenuo smijati, ona je poludjela i krenula se derati "Što ti je smiješno". Uzela je čašu i razbila je. Brzo je stigla hitna, a onda i policija - rekao nam je čitatelj, koji je snimio i video privođenja.

Podsjetimo, jučer nešto nakon 20:30 Laura je ušla u caffe bar u Lapadskim dvorima i počela lomiti stvari. Zbog toga je na teren izašla i policija, ona je privedena, izvijestio je Dubrovački dnevnik.

I društvenim mrežama kruži snimka privođenja na kojoj se čuje kako Laura viče na policajce i govori im da joj 'puste mobitel'. Ostatak je teško razumljiv, no u jednom trenutku jasno je kako Laura uznemireno viče 'pusti me'.

Jedan od Laurinih prijatelja sinoć odmah nakon incidenta potvrdio nam je da je do njega zaista i došlo.

- Ostavili smo je na vodi, kad smo je "skupili" bila je neprepoznatljiva - rekao nam je prijatelj koji tvrdi da je bio s njom te večeri te je dodao kako je Laura odvedena na triježnjenje u dubrovački pritvor.

Iz policije, ne otkrivajući identitet osobe, navode kako je u tijeku očevid te kako do njegovog dovršetka ne mogu davati više informacija o okolnostima događaja.

Za Net.hr se oglasio i vlasnik ugostiteljskog objekta u kojem je došlo do incidenta. Rekao je kako neće protiv nje podnijeti kaznenu prijavu zbog oštećenja imovine, niti će to učiniti vlasnik apartmana u kojem je navodno također nastala materijalna šteta.

- Došao sam u trenutku kada je krenula bacati čaše - ispričao je i dodao kako je pritom 'vrijeđala sve oko sebe, od ljudi iz policije, hitne pa do prolaznika'.