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NOVI DETALJI INCIDENTA

SNIMKA PRIVOĐENJA 'Lauri se netko smijao. Ona je tad počela vikati. Uzela je čašu i razbila je'

Piše 24sata,
Čitanje članka: 3 min
SNIMKA PRIVOĐENJA 'Lauri se netko smijao. Ona je tad počela vikati. Uzela je čašu i razbila je'
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Foto: Čitatelj 24sata
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Laura Prgomet privedena je sinoć u Dubrovniku nakon incidenta u jednom kafiću. Čitatelj nam je javio kako joj se 'neki dečko smijao, na što je ona poludjela i počela se derati...'

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Bivša natjecateljica showa 'Gospodin Savršeni',  Laura Prgomet, privedena je u nedjelju navečer u Dubrovniku. Naime, tijekom večeri u jednom je kafiću u Dubrovniku došlo do incidenta, a čitatelj 24sata poslao nam je snimku privođenja te ispričao što se događalo. 

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Privedena Laura iz Gospodina savršenog VIDEO
Privedena Laura iz Gospodina savršenog | Video: čitatelj/24sata

- Pio sam kavu u kafiću kada je došla. Nisam ju isprva ni skužio dok nisam čuo buku. Neki dečko joj se krenuo smijati, ona je poludjela i krenula se derati "Što ti je smiješno". Uzela je čašu i razbila je. Brzo je stigla hitna, a onda i policija - rekao nam je čitatelj, koji je snimio i video privođenja.

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Foto: RTL

Podsjetimo, jučer nešto nakon 20:30 Laura je ušla u caffe bar u Lapadskim dvorima i počela lomiti stvari. Zbog toga je na teren izašla i policija, ona je privedena, izvijestio je Dubrovački dnevnik.

I društvenim mrežama kruži snimka privođenja na kojoj se čuje kako Laura viče na policajce i govori im da joj 'puste mobitel'. Ostatak je teško razumljiv, no u jednom trenutku jasno je kako Laura uznemireno viče 'pusti me'.

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Jedan od Laurinih prijatelja sinoć odmah nakon incidenta potvrdio nam je da je do njega zaista i došlo.

- Ostavili smo je na vodi, kad smo je "skupili" bila je neprepoznatljiva - rekao nam je prijatelj koji tvrdi da je bio s njom te večeri te je dodao kako je Laura odvedena na triježnjenje u dubrovački pritvor. 

Iz policije, ne otkrivajući identitet osobe, navode kako je u tijeku očevid te kako do njegovog dovršetka ne mogu davati više informacija o okolnostima događaja.

NAPRAVILA INCIDENT Laura iz 'Gospodina Savršenog' razbijala u kafiću, trijezni se u Dubrovniku u pritvoru
Laura iz 'Gospodina Savršenog' razbijala u kafiću, trijezni se u Dubrovniku u pritvoru

Za Net.hr se oglasio i vlasnik ugostiteljskog objekta u kojem je došlo do incidenta. Rekao je kako neće protiv nje podnijeti kaznenu prijavu zbog oštećenja imovine, niti će to učiniti vlasnik apartmana u kojem je navodno također nastala materijalna šteta. 

- Došao sam u trenutku kada je krenula bacati čaše - ispričao je i dodao kako je pritom 'vrijeđala sve oko sebe, od ljudi iz policije, hitne pa do prolaznika'. 

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Komentari 1
FOTO Od 'Gospodina Savršenog' do pritvora! Priveli su Lauru Prgomet, razbijala je po kafiću
NAKON INCIDENTA

FOTO Od 'Gospodina Savršenog' do pritvora! Priveli su Lauru Prgomet, razbijala je po kafiću

Influencerica Laura Prgomet proslavila se prošle godine sudjelovanjem u emisiji 'Gospodin Savršeni', a sada je napravila incident u jednom kafiću u Dubrovniku
Laura iz 'Gospodina Savršenog' razbijala u kafiću, trijezni se u Dubrovniku u pritvoru
NAPRAVILA INCIDENT

Laura iz 'Gospodina Savršenog' razbijala u kafiću, trijezni se u Dubrovniku u pritvoru

Jedan od Laurinih prijatelja potvrdio nam je kako je došlo do incidenta te kako se trenutno nalazi na triježnjenju. "Ostavili smo je na vodi, kad smo je 'skupili' bila je neprepoznatljiva", rekli su nam
VIDEO Širi se snimka privođenja Laure iz 'Gospodina Savršenog'
NAKON INCIDENTA U KAFIĆU

VIDEO Širi se snimka privođenja Laure iz 'Gospodina Savršenog'

Laura Prgomet privedena je sinoć u Dubrovniku nakon incidenta u jednom kafiću, a sada je društvenim mrežama počela kružiti snimka

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