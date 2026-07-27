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NASTUP NA KRKU

FOTO Lepa Brena je u haljini pokazala duge noge za igranje

Brenina haljina je njenu bogatu karijeru pretvorila u nosivu umjetnost - na njoj su bili ispisani stihovi i motivi inspirirani njenim najpoznatijim pjesmama
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FOTO Lepa Brena je u haljini pokazala duge noge za igranje
Lepa Brena u Diamond Clubu na Krku u subotu, 25. srpnja je izvela svoje najveće hitove poput "Hajde da se volimo", "Mile voli disko", "Uđi slobodno" i "Luda za tobom", a jedan je detalj privukao posebnu pozornost. | Foto: PROMO
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Lepa Brena u Diamond Clubu na Krku u subotu, 25. srpnja je izvela svoje najveće hitove poput "Hajde da se volimo", "Mile voli disko", "Uđi slobodno" i "Luda za tobom", a jedan je detalj privukao posebnu pozornost. | Foto: PROMO
Komentari 19

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