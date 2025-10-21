FOTO Lepa Brena pokazala kako je proslavila 65. rođendan

Dok mnogi rođendane pretvaraju u spektakle s vatrometima, balonima i kamerama, Lepa Brena je svoj 65. proslavila u opuštenoj atmosferi. U ležernom izdanju, sa skupljenom kosom i slušalicama na ušima, pjevačica je nasmijano pozirala uz tortu ukrašenu srebrnim detaljima i njezinim likom iz mladih dana. Na stolu su se našli i retro kazeta te walkman, mali podsjetnici na vrijeme kad je tek osvajala publiku diljem regije.

- Dragi prijatelji, hvala svima na najljepšim željama za rođendan. Vaše poruke, čestitke i lijepe riječi učinile su moj dan posebnim. Hvala vam što ste dio mog života. Voli vas vaša Brena - poručila je pjevačica na društvenim mrežama.

Čini se da se skromnost i toplina u obitelji Živojinović prenose s koljena na koljeno. Prošlog mjeseca Brenina snaha, Aleksandra Prijović, svoj je 30. rođendan proslavila jednako jednostavno, u krugu onih koji joj najviše znače.

Najemotivniji trenutak večeri bio je kad je zagrljena s bakom zapjevala pjesmu 'Od izvora dva putića', prvu koju je od nje naučila. Uz nju su bili suprug Filip Živojinović i najbliža obitelj, a Aleksandra je zablistala u crvenoj haljini. Samo dvadeset dana nakon što je rodila djevojčicu Ariju u privatnoj beogradskoj bolnici.

